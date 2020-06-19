Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 июня 2020 года: ухудшение эпидобстановки, новые очаги и очередная смерть

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 июня 2020 года. Ухудшение эпидобстановки, новые очаги и очередная смерть.

В общежитии № 1 Тюменского государственного медицинского университета снова зарегистрировали вспышку коронавируса. Не так давно, а именно в мае, студенты уже попадали в обсерватор из-за заражения новой инфекцией.

В Тюменской области на сегодняшний день зафиксировано шесть действующих очагов распространения новой коронавирусной инфекции. О новых очагах рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Так, стало известно, что очаги зафиксировали в областных клинических больницах № 3 и № 19, в центре «Милосердие», на предприятии «Уватнефтегаз», в аптечном складе «Фармацея», а также в местном управлении Федеральной службы судебных приставов.

В Тюменской области – очередная, уже шестнадцатая смерть пациента с коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина с тяжелой вирусной пневмонией, которая протекала на фоне серьезных хронических патологий. В течение двенадцати дней он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Из бюджета Тюменской области выделят более 280 миллионов рублей на создание дополнительных рабочих мест для потерявших работу из-за коронавируса людей. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Александр Моор 19 июня.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 47 и составило 2480 человек.

За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровели 10 443 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 841 летальный исход, выздоровели 324 406 человек.