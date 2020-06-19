Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 июня 2020 года увеличилось на 47 человек
Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 19 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 47 и составило 2480 человек.
За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровели 10 443 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 841 летальный исход, выздоровели 324 406 человек.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области на сегодняшний день зафиксировано шесть действующих очагов распространения новой коронавирусной инфекции. О новых очагах рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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