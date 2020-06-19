2020-06-19T09:25:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые очаги коронавируса повлияли на ухудшение эпидситуации в Тюменской области

Об этом сообщают представители местного Роспотребнадзора
Вадим Бегун
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Новые очаги коронавируса повлияли на ухудшение эпидситуации в Тюменской области. Фото - pixabay.com.Новые очаги коронавируса повлияли на ухудшение эпидситуации в Тюменской области. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области на сегодняшний день зафиксировано шесть действующих очагов распространения новой коронавирусной инфекции. О новых очагах рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Так, стало известно, что очаги зафиксировали в областных клинических больницах № 3 и № 19, в центре «Милосердие», на предприятии «Уватнефтегаз», в аптечном складе «Фармацея», а также в местном управлении Федеральной службы судебных приставов. Все эти выявленные точки как раз и повлияли на ухудшение эпидемиологической ситуации в Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на территории региона открыты полсотни обсерваторов для сотрудников, которые работают на предприятиях нефтегазового сектора вахтовым методом. С 26 апреля там прошли обсервацию более почти 12 тысяч человек.

COVID-19 обнаружили у 74 постояльцев. По словам главного санитарного врача региона, обнаружение инфекции во время обсервации помогло не допустить массового заражения на рабочих местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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