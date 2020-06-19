2020-06-19T15:34:14+03:00
Общество

Для потерявших работу тюменцев создадут дополнительные рабочие места

Распоряжение подписал Александр Моор
Вадим Бегун
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Для потерявших работу тюменцев создадут дополнительные рабочие места.Для потерявших работу тюменцев создадут дополнительные рабочие места.Фото: Вадим Бегун
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Из бюджета Тюменской области выделят более 280 миллионов рублей на создание дополнительных рабочих мест для потерявших работу из-за коронавируса людей. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Александр Моор сегодня, 19 июня.

Временные рабочие места для людей, которые состоят на учете в качестве безработных, создадут во всех отраслях экономики. Предприятиям, создающим такие места, возместят затраты на зарплату и страховые взносы за счет бюджета.

– Для снижения возникшей напряженности на рынке труда в Тюменской области организуют общественные работы. Их участникам, кроме зарплаты, будут выплачивать еще и материальную поддержку, размер которой составит 1 500 рублей. Для тех, у кого есть дети, размер поддержки составит 4 500 рублей. Суммы выплатят с учетом районного коэффициента, – проинформировала директор областного департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

Отметим, что в результате реализации распоряжения губернатора в регионе будет создано порядка восьми тысяч рабочих мест, в том числе две тысячи – на общественных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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