В Тюмени скончался пациент с коронавирусом, который находился на ИВЛ
В Тюменской области – очередная, уже шестнадцатая смерть пациента с коронавирусом. На этот раз жертвой COVID-19 стал 54-летний мужчина.
– Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина с тяжелой вирусной пневмонией, которая протекала на фоне серьезных хронических патологий. В течение двенадцати дней он находился на аппарате искусственной вентиляции легких, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.
Отметим, что за весь период пандемии в регионе скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
За минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 2480), 50 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1454), двое детей (из общего числа заболевших), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 107 человек в обсерваторе (из них девять детей), 930 остаются под медицинским наблюдением, 3 260 человек находятся на перевахтовке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»