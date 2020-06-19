2020-06-19T11:59:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени скончался пациент с коронавирусом, который находился на ИВЛ

У мужчины была тяжелая вирусная пневмония
Вадим Бегун
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В Тюмени скончался пациент с коронавирусом, который находился на ИВЛ. Фото - pixabay.com.В Тюмени скончался пациент с коронавирусом, который находился на ИВЛ. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области – очередная, уже шестнадцатая смерть пациента с коронавирусом. На этот раз жертвой COVID-19 стал 54-летний мужчина.

– Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина с тяжелой вирусной пневмонией, которая протекала на фоне серьезных хронических патологий. В течение двенадцати дней он находился на аппарате искусственной вентиляции легких, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Отметим, что за весь период пандемии в регионе скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 2480), 50 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1454), двое детей (из общего числа заболевших), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 107 человек в обсерваторе (из них девять детей), 930 остаются под медицинским наблюдением, 3 260 человек находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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