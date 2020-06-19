В общежитии тюменского университета – повторная вспышка коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:25:39+03:00

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В общежитии №1 Тюменского государственного медицинского университета снова зарегистрировали вспышку коронавируса. Не так давно, а именно в мае, студенты уже попадали в обсерватор из-за заражения новой инфекцией.

– Все сведения отправлены в Роспотребнадзор, приняты неотложные меры, – отметили в пресс-службе вуза.

В учебном заведении также добавили, что в настоящее время руководство ждет предписания соответствующих надзорных органов о дальнейших действиях. При получении все предписанные меры будут незамедлительно выполнены, передает "МегаТюмень".

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что один из очагов распространения новой коронавирусной инфекции был выявлен в учреждении Минобороны РФ – Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. В отработке этого очага задействовали широкий круг специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU