2020-06-19T08:25:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В общежитии тюменского университета – повторная вспышка коронавируса

Все неотложные меры учебным заведением приняты
Вадим Бегун
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В общежитии тюменского университета – повторная вспышка коронавируса. Фото - pixabay.com.В общежитии тюменского университета – повторная вспышка коронавируса. Фото - pixabay.com.
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В общежитии №1 Тюменского государственного медицинского университета снова зарегистрировали вспышку коронавируса. Не так давно, а именно в мае, студенты уже попадали в обсерватор из-за заражения новой инфекцией.

– Все сведения отправлены в Роспотребнадзор, приняты неотложные меры, – отметили в пресс-службе вуза.

В учебном заведении также добавили, что в настоящее время руководство ждет предписания соответствующих надзорных органов о дальнейших действиях. При получении все предписанные меры будут незамедлительно выполнены, передает "МегаТюмень".

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что один из очагов распространения новой коронавирусной инфекции был выявлен в учреждении Минобороны РФ – Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. В отработке этого очага задействовали широкий круг специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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