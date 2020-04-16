2020-04-16T15:47:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени очаг заражения коронавирусом обнаружен среди курсантов военного училища

Специалисты выявляют круг контактных лиц
Есен Абилькенов
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Специалисты выявляют круг контактных лиц. Фото: официальный сайт ТВВИКУСпециалисты выявляют круг контактных лиц. Фото: официальный сайт ТВВИКУ
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За сутки в регионе возникло два новых очага заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Один из них выявлен в учреждении Минобороны РФ Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ).

– Таким образом мы получили очень серьезный очаг заболевания среди курсантов. В отработке этого очага задействован широкий круг специалистов. Но очень много времени уходит на определение лиц, которые так или иначе взаимодействовали с зараженными. В очередной раз мы получаем подтверждение, что только режим самоизоляции и сокращения контактов между людьми поможет нам справиться с ситуацией, – заявила Ольга Кузнечевских.

Второй очаг обнаружен в Ярковском районе. Это сотрудники одной из субподрядных организаций, которые вышли на работу на этой неделе. Один из них оказался заражен через контакт с кем-то граждан, которые в свою очередь оказались инфицированы во время пребывания в уже ставшей печальной известной гостинице «Искра».

Ольга Кузнечевских напомнила, что в регионе зафиксировано 112 случаев заболевания. С учетом двух умерших и 10 выздоровевших, под наблюдением медиков остаются 100 пациентов с положительным диагнозом. Что касается двоих несовершеннолетних, то они находятся в удовлетворительном состоянии. Их здоровье и жизнь пока у врачей не вызывает опасений, отметила замгубернатора.

Профилактика распространения коронавируса в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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