2020-06-16T21:47:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 июня 2020 года: все больше смертей пациентов с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 июня 2020 года
Вадим Бегун
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Все больше смертей пациентов с COVID-19. Фото - pixabay.com.Все больше смертей пациентов с COVID-19. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 июня 2020 года. Больше смертей пациентов с COVID-19.

В Тюменской области решили отменить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их перенесут более чем на месяц. По информации регионального организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа!» и шествие «Бессмертный полк» запланировано в областном центре, предположительно, на 26 июля.

В Тюменской области – еще одна смерть пациента с коронавирусом. На этот раз умерла 71-летняя пациентка. Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина с тяжелой пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний, с острой респираторной недостаточностью. За весь период пандемии в регионе скончались 15 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюмени в аэропорту Рощино приземлился самолет авиакомпании Utair. На борту находился 161 человек – все они российские туристы.

В Ялуторовском районном суде рассмотрели административное дело по иску местного Роспотребнадзора. Оно касается принудительной госпитализации горожанина, больного коронавирусом.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 61 и составило 2330 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 193 летальных исхода, полностью выздоровели 9 767 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 248 летальных исходов, выздоровели 294 306 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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