Жителя Ялуторовска с коронавирусом принудительно госпитализировали
В Ялуторовском районном суде рассмотрели административное дело по иску местного Роспотребнадзора. Оно касается принудительной госпитализации горожанина, больного коронавирусом.
– По результатам исследования респираторного мазка у ответчика подтвердился вирус 2019-nCoV, однако от госпитализации он отказался. Так как инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, больные подлежат обязательной госпитализации или изоляции, – отметили в суде.
Решением суда в соответствии с заключением прокурора исковые требования Роспотребнадзора удовлетворены, мужчину отправили на лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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