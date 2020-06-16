Жителя Ялуторовска с коронавирусом принудительно госпитализировали

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:18:22+03:00

Мужчина изначально не хотел ложиться в больницу

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В Ялуторовском районном суде рассмотрели административное дело по иску местного Роспотребнадзора. Оно касается принудительной госпитализации горожанина, больного коронавирусом.

– По результатам исследования респираторного мазка у ответчика подтвердился вирус 2019-nCoV, однако от госпитализации он отказался. Так как инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, больные подлежат обязательной госпитализации или изоляции, – отметили в суде.

Решением суда в соответствии с заключением прокурора исковые требования Роспотребнадзора удовлетворены, мужчину отправили на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU