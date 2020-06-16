2020-06-16T16:18:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителя Ялуторовска с коронавирусом принудительно госпитализировали

Мужчина изначально не хотел ложиться в больницу
Вадим Бегун
Поделиться:
Жителя Ялуторовска с коронавирусом принудительно госпитализировали. Фото - pixabay.com.Жителя Ялуторовска с коронавирусом принудительно госпитализировали. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Ялуторовском районном суде рассмотрели административное дело по иску местного Роспотребнадзора. Оно касается принудительной госпитализации горожанина, больного коронавирусом.

– По результатам исследования респираторного мазка у ответчика подтвердился вирус 2019-nCoV, однако от госпитализации он отказался. Так как инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, больные подлежат обязательной госпитализации или изоляции, – отметили в суде.

Решением суда в соответствии с заключением прокурора исковые требования Роспотребнадзора удовлетворены, мужчину отправили на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Ялуторовска с коронавирусом принудительно госпитализировали
Россияне верят очевидцам, столкнувшимся с коронавирусом
В Тюмени перекроют улицу Энергетиков
Тюменские эксперты считают «социальные» поправки в Конституцию РФ необходимыми
Тоболячка сильно ранила мужа, нечаянно упав на него с ножом в руке
В Тюмени мужчина грозился взорвать все отделы полиции
Рядом с Тенистым сквером в Тюмени создают новый зеленый уголок
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
На тюменской объездной дороге погиб водитель фуры
Родовая травма: тюменские хирурги прооперировали девочку с огромной головой
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июня 2020 года увеличилось на 61 человека
Тюменцев научат эффективно мыслить и принимать решения
Тюменские работодатели выплатили сотрудникам более 135 миллионов долгов по зарплате
Житель Башкортостана до смерти забил мужчину в Тобольске
В Тюмени построят деревню с ландшафтным парком
В Тюмени приземлился борт с эвакуированными из Африки российскими туристами
Страшное ДТП с фурой на тюменской трассе: погибли три человека
Тюменку крупно оштрафовали за контрабанду таблеток для похудения из Казахстана
В Тюмени ТСЖ вернуло жильцам дома почти 55 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Житель Тюмени обманул москвича, который искал сиделку для матери
В районе тюменского автовокзала отключат светофоры