2020-06-16T09:31:36+03:00
Общество

В Тюмени приземлился борт с эвакуированными из Африки российскими туристами

Всего вернулся на родину 161 человек
Вадим Бегун
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В Тюмени приземлился борт с эвакуированными из Африки российскими туристами. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".В Тюмени приземлился борт с эвакуированными из Африки российскими туристами. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".
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В Тюмени сегодня, в 8.15 в аэропорту Рощино приземлился самолет авиакомпании Utair. На борту находился 161 человек – все они российские туристы.

– В областном центре остались 64 человека (61 взрослый и 3 ребенка), их разместили в местные обсерваторы (54 человека – сменные летчики и персонал авиакомпании, работавший в странах Африки, 10 человек – граждане РФ, эвакуированные из стран Африки (Мали, Судан, Южный Судан, Сомали, Эфиопия) по спискам МИД РФ, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также стало известно, что остальные 97 пассажиров отправились рейсом из Тюмени в Москву для прохождения там необходимых карантинных мероприятий.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 28 апреля в Сургут на спецрейсе авиакомпании «ЮТэйр» на Родину прибыл 191 житель Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Россиян эвакуировали из Индонезии и Таиланда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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