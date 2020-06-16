В Тюмени приземлился борт с эвакуированными из Африки российскими туристами
В Тюмени сегодня, в 8.15 в аэропорту Рощино приземлился самолет авиакомпании Utair. На борту находился 161 человек – все они российские туристы.
– В областном центре остались 64 человека (61 взрослый и 3 ребенка), их разместили в местные обсерваторы (54 человека – сменные летчики и персонал авиакомпании, работавший в странах Африки, 10 человек – граждане РФ, эвакуированные из стран Африки (Мали, Судан, Южный Судан, Сомали, Эфиопия) по спискам МИД РФ, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.
Также стало известно, что остальные 97 пассажиров отправились рейсом из Тюмени в Москву для прохождения там необходимых карантинных мероприятий.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 28 апреля в Сургут на спецрейсе авиакомпании «ЮТэйр» на Родину прибыл 191 житель Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Россиян эвакуировали из Индонезии и Таиланда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тюменцы вернулись домой с Бали. Но еще не все
Один из местных жителей, к сожалению, остался в Бангкоке, но перевозчик в этом не виноват (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»