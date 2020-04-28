Тюменцы вернулись домой с Бали. Но еще не все

Сегодня, 28 апреля, в Сургут на спецрейсе авиакомпании «ЮТэйр» на Родину прибыл 191 житель Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Россиян эвакуировали из Индонезии и Таиланда.

О приземлении чартера корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщил очевидец происходящего, один из героев прошлых публикаций Юрий Пастернак. Он поделился фотоснимком и дополнил его ироничной фразой: «Парад построен!», говоря о встречающих сограждан медиках в спецкостюмах.

– Сегодня с острова Бали из Индонезии прилетели 27 тюменцев. Все жители региона, пожелавшие покинуть Индонезию, доставлены на Родину. На Бали осталось трое тюменцев, но это их инициатива – они не пожелали вернуться в Тюмень, – сообщила руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Фото - Юрий Пастернак.

Также, по ее данным, из Таиланда эвакуировали 31 тюменца. К сожалению, один из них остался «за бортом»: мужчина уснул в аэропорту перед вылетом и не попал в самолет.

– Еще половина жителей региона остались в Таиланде, по нашим спискам их 61 человек. Многие сегодня находятся на островах, с которых очень сложно выехать. Есть острова, которые сегодня заблокированы, оттуда не ходят паромы и так далее. С этими туристами будем отрабатывать дальше по полетной программе, которую формирует Росавиация, – резюмировала Трофимова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook похвалила власти Югры, которые образцово откликнулись на крик о помощи россиян за рубежом.

«Ханты-Мансийский автономный округ – Югра не просто удивил, а окрылил – целая команда во главе с губернатором Натальей Комаровой выложилась на все 200%, чтобы не только вывезти жителей своего региона и соседей, но и откликнуться на настоящий крик о помощи тех людей, которые в Сургуте едва ли когда-то бывали. Югра сделала это просто потому, что не могла иначе. Такие простые слова, но такое понятное и настоящее объяснение. В эту одиссею а/к «ЮтЭйр» отправила сразу три сдвоенных (!) экипажа, чтобы обеспечить выполнение требований принимающей стороны – дело беспрецедентное», – написала Мария Захарова.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что российские туристы, застрявшие в закрытых на карантин странах Азии, готовятся к долгожданному перелету домой. Прилет 192 туристов организовали власти Югры. В коллаборации с правительствами «тюменской матрёшки» было решено организовать трансфер жителей Тюменской области и Ямала по домам.

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