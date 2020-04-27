От Фиджи до Таиланда нелетная погода: как эвакуируют россиян, застрявших в Азии из-за коронавируса

Российские туристы, застрявшие в закрытых на карантин странах Азии, готовятся к долгожданному перелету домой. Прилет 192 туристов организовали власти Югры. В коллаборации с правительствами «тюменской матрёшки» было решено организовать трансфер жителей Тюменской области и Ямала по домам.

«Летим домой!»

Тюменцев, застрявших в Индонезии и Таиланде, все же взяли на борт сложного рейса рейс № UTA9033 Нанди (Фиджи) – Денпасар (Индонезия) – Бангкок (Таиланд) – Сургут (Россия). Этот рейс подготовлен по поручению главы МИД Сергея Лаврова, который поручил вызволить российских туристов из Азии лично губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой. Изначально на этот борт могли попасть только югорчане и ямальцы – тюменцев в самолет не брали.

Однако 26 апреля руководитель Агентства по туризму Тюменской области Мария Трофимова сообщила туристам, что югорские коллеги прорабатывают возможность взять на борт около 20 тюменцев.

– Готовим резервный список на вылет в Сургут на чартере 27.04. Возможно (еще не точно), получится вывезти около 20 человек. Прошу сообщить мне, кто сможет вылететь на этом рейсе. Желательно те, кто находится в зоне доступа к аэропорту Бангкока. Прошу взвешенно подойти к этому решению. Дополнительно будем информировать, – сообщила она. – В любом случае прорабатывается отдельный рейс на Тюмень, но по нему информации еще нет.

Северяне обрадовались, когда узнали, что тюменцы тоже летят с ними домой. Скриншот

Позднее в тот же день информация подтвердилась. Оперштаб Тюменской области сообщил, что организаторы рейса согласились взять на борт 23 тюменца из Таиланда, еще 22 – из Индонезии. Весь трансфер для пассажиров чартера бесплатный. По сообщению оперштаба Югры, в Индонезии и Таиланде в самолет сядут 192 человека.

По прибытии в Тюмень туристов ждут две недели самоизоляции. Проведут они это время в обсерваторе или же им позволят быть дома, пока не решено. Как сообщила «Комсомольской правде» – Тюмень» Мария Трофимова, региональное правительство поставило в приоритет задачу вернуть домой своих земляков.

Эвакуация в условиях турбулентности

Планировалось, что днем 27 апреля самолет UTair полетит из Денпасара в Нанди (вылет в 14.40 по местному времени), где заберет россиян, запертых на острове Фиджи. Затем вернется за соотечественниками в Индонезию (вылет из Денпасара в 21.10 по местному времени), а после приземлится в Бангкоке (вылет в Сургут 28 апреля в 01.50 по местному времени). Этот рейс в СМИ уже назвали грандиозным.

В связи с тем что маршрут следования непрост, точного времени прибытия в Сургут организаторы не называли, сообщают только дату – 28 апреля. Многое решают обстоятельства. Например, в то время, когда самолет должен был вылететь на Фиджи, это не произошло.

– Скорее всего, задержка из-за грозы. Сегодня в аэропорту Нанди гроза и ливневый дождь, облачность ниже минимума. Поэтому экипаж не может вылететь в аэропорт назначения по расписанию. Ждут погоду, – написал в общей беседе один из путешественников.

Днем стало известно, что самолет не сможет забрать туристов с Фиджи: страна не позволила приземлиться российскому самолету. Скриншот

Однако дело было не в атмосферной турбулетности, а в политической: Фиджи не дал разрешение на посадку российского борта, который должен был забрать российских граждан с острова.

– В этой связи активно прорабатываем другие варианты возвращения российских граждан на родину. Рейс № UTA9033 27 апреля проследует по маршруту Денпасар – Бангкок – Сургут, – сообщили организаторы эвакуации.

Днем 27 апреля началась посадка российских туристов, застрявших на Бали (Индонезия). Сейчас многие тюменцы и северяне, объединив усилия, добираются в аэропорт Бангкока. Известно, что среди пассажиров есть как минимум две беременные женщины.

«Дорога в мой дом»

По прилете туристов ждет двухнедельный карантин. Многих пугает то, что их закроют в «Градостроителе», не позволив самоизолироваться дома.

– Я еду одна с трехгодовалым ребенком! И два огромных чемодана. Прилетела сюда эмиратскими авиалиниями, так как люблю максимально комфортный перелет. Но сейчас ситуация совсем другая. Выбора особо нет. Пообщавшись с Роспотребнадзором ХМАО, я сделала вывод, что остаться на самоизоляции, прилетев в Сургут, шансов намного больше, нежели прилететь в Тюмень. Тюменский Роспотребнадзор даже обсуждать не хочет. «Всех в обсерватор, у нас приказ». И никакие выдержки из Гражданского кодекса им неинтересны, – жалуется одна из пассажирок.

Надо сказать, что среди российских туристов было немало тех, кого испугал длительный перелет. Казалось бы, туристы просили власти помочь с эвакуацией, а когда их просьбы услышали, отчего-то многие предпочли подождать другого рейса, с более компактным маршрутом.

Пассажиры спешат на рейс, однако из-за комендантского часа в Таиланде непросто посчитать время на дорогу. Скриншот

Так, герой нашей публикации Юрий Пастернак со своей семьей поначалу тоже не загорелись энтузиазмом лететь домой. С маленьким сыном путешествовать нелегко. Тюменцам нужно бросать обустроенный на Пхукете быт, сдавать жилье, переехать с острова в густонаселенный Бангкок, чтобы прибыть в аэропорт. И что делать дальше? Искать жилье, сидеть в лаундже в аэропорту? А не отменят ли рейс, как это было уже трижды у Пастернаков? Сомнений немало, но все же семья решилась на рывок домой.

Еще один собеседник издания Алексей, о котором «КП»-Тюмень» писала ранее, тоже изменил решение в последний момент. Он и его спутница сначала решили переждать «нелетную погоду» в Таиланде. Почти месяц они находились в заточении на Пхукете, где местные власти объявили полный карантин.

– У нас была изоляция по районам, это очень помогло сдержать рост инфекции. В нашем районе, где мы жили с 14 марта, не было больных и вообще один человек только был с ковидом, который вылечился еще в начале марта, – пояснил собеседник тюменской редакции. – Угнетает, что мы там месяц сидели в изоляции дома и сейчас еще две недели сидеть в карантине. Это первый такой бесплатный рейс из всех вывозных, ждали его месяц почти. Главное – успеть в аэропорт, с острова четыре часа не могли выехать, много времени потеряли.

На низком старте и первая собеседница издания тюменка Светлана Абрамова. Семья с трехлетним сыном упаковала чемоданы и отправилась из Паттайи в Бангкок.

Чемоданное настроение - домой. Скриншот личной страницы героя публикации в Instagram

«В гостях хорошо, а дома лучше»

Кажется, путешественники искренне рады сменить тропический климат Тая на сибирскую весну. Есть и те, кто просит представителей тюменского правительства позаботиться о возвращении оставшихся в Таиланде земляках, не забывать их. Другие благодарят создателей общего чата в Telegram, которые добровольно помогают застрявшим туристам вернуться на Родину и порой терпят взвинченные настроения случайных собеседников.

– Именно в таких критических ситуациях можно и оценить человеческие качества. Очень благодарен за помощь лично вам, Лилия, за человечность, доброту и помощь людям оказавшимся за бугром в сложной атмосфере, у моря на острове... Мария, благодарю вас за ответственность и компетентность. Очень рад знакомству с вами, девчонки, вы супер. Остаюсь в Таиланде, – написал один из туристов.

По прибытии в Сургут эвакуированные россияне не из «тюменской матрёшки» будут размещены в обсерваторе на местной базе комплекса «Олимпия». Правительство Тюменской области взяло на себя организацию трансфера: жителей региона доставят из Сургута в Тюмень на автобусе.

– В пути пассажиров ждут две санитарные остановки, маршрут согласован. Выдадут сухпаек, – сообщила Мария Трофимова.

Напомним, в конце марта, когда многие государства стали закрывать границы, запертыми в Таиланде оказались около 17 тысяч россиян. По данным МИД, это самое многочисленное количество российских туристов, оставшихся за пределами Родины в период мировой пандемии.

По данным Агентства по туризму и продвижению Тюменской области, в Индонезии и Таиланде находится наибольшее количество туристов из Тюмени. Также недавно трое тюменцев покинули Турцию, они прибыли в Россию на вывозном рейсе в Екатеринбург. Кроме того, тюменское правительство направило письма об объединении с рейсом на Екатеринбург, чтобы вывезти земляков, оказавшиеся во Вьетнаме и на Гоа.

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