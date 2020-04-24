«Запертые в Раю»: тюменцы, застрявшие в Таиланде, просят вернуть их домой

Кажется, нет тяжелее муки, чем вынужденный отдых в райском уголке планеты. В конце марта, когда многие государства стали закрывать границы, запертыми в Тае оказались около 17 тысяч россиян, в том числе 60 жителей Тюменской области. По данным МИД, это самое многочисленное количество российских туристов, оставшихся за пределами Родины в период мировой пандемии.

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На фото путешественников красуются живописные пейзажи, однако радости от них все меньше. По доброй русской поговорке «в гостях хорошо, а дома лучше», задержавшиеся в вынужденных отпусках россияне тратят последние деньги на жилье, пропитание, билеты домой. Некоторые из них ищут помощи у местных, находят кров в буддистских храмах. Другие занимают деньги у родственников, звонят «во все колокола», чтобы обратить внимание на свое положение. Третьи – пишут официальные письма правительству.

Долгое время такого письма не поступало в адрес тюменского правительства. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказала Лилия Пакулова – автор официального обращения от тюменских туристов. 14 апреля она создала чат в Telegram, где собрались жители Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, застрявшие в Таиланде. Сама Лилия находится в Тюмени. Ее 70-летний отец Юрий Попырин в ту пору был в Таиланде.

– Почему я и начала взаимодействовать с правительством. Отец мой в почтенном возрасте, ему 70 лет, он оказался заблокированным в Таиланде, поскольку по семейным обстоятельствам в феврале пришлось моей маме уехать. И поэтому он остался один. Один, потому что все было оплачено, мы пришли к выводу, что он побудет на море всю зиму. Ну и тут вся эта заварушка с отменой авиасообщений, – объяснила Лилия.

"Пока возвращали папу, поседела вся семья". Скриншот Лилии Пакуловой

Тюменка решила, во что бы то ни стало вернуть отца домой, беспокоилась о его здоровье. Сегодня отец уже в России. 11 апреля, когда был запланирован вывозной рейс в Казань, в регистрации на Госуслугах она указала, что место жительства отца в Казани. Так папа попал в столицу Татарстана.

– Он сел на борт до Казани 16 апреля (хотя я слабо верила в успех сего мероприятия), с 17 апреля он в Казани в обсервации. Да, обсервация так себе, да, отношение сносное, но сами условия жизни сейчас у него не очень. Оттуда мы будем перевозить его в Тюмень, – рассказала тюменка.

Еще не зная, выгорит ли трюк с подложным указанием места жительства папы, параллельно Лилия написала обращение к губернатору Тюменской области Александру Моору от лица своего отца. В этом письме она описала ситуацию и попросила помочь туристам-землякам вернуться домой. 15 апреля письмо зарегистрировал аппарат губернатора. Оно находится на исполнении у Марии Трофимовой – руководителя «Агентства туризма и продвижения Тюменской области».

– Люди писали в соцсетях и так далее. Собрать чартер на основании постов в соцсетях не разумно. Для этого все же необходимо официальное обращение к властям, – рассудила Лилия. – Как я поняла, наше правительство не знало, что тюменцы есть в числе застрявших в Таиланде, так как до данного обращения (от 14.04) никто не обращался официально.Они сейчас пытаются понять, как собрать «матрёшку», какой будет маршрут, какой регион будет обеспечивать. Наша задача – найти в себе силы и достойно прожить этот процесс. На данный момент результат переговоров с правительством Российской Федерации он такой – решили создать чартер. Давайте помогать! – обратилась Лилия к участникам группы.

Лилия Пакулова написала письмо губернатору Тюменской области Александру Моору о застрявших в Таиланде земляках 00:00 00:00

Тюменцы радовались, что для них подготовили рейс, многие тут же купили билеты, однако его тоже отменили. Скриншот

Пляж не по средствам

43-летний тюменец Юрий Пастернак с супругой и сыном находятся на Пхукете с 6 марта. Он поделился с «КП-Тюмень» историческими фото, как он сам назвал снимки абсолютно пустых пляжей. По его словам, в Таиланде введены строгие законы карантина.

Юрий, Елена и шестилетний Артём Пастернак ищут способ вернутся в Тюмень. Фото: Юрий Пастернак

– Здесь все просто: не надел маску - штраф 50 тысяч на наши деньги, вышел на улицу после 22 часов штраф 100 тысяч, пошел купаться на море 100 тысяч и арест на семь суток. Районы перекрыты для передвижения, алкоголь под полный запрет – штраф тоже 100 тысяч. Маски свободно везде продаются, санитайзеры. Вход в магазин после проверки температуры, безо всяких «но» и «если», строго для всех. Показательно было, когда кто-то завысил цену на маски в два раза в магазине, арестовали, грозит два года тюрьмы. Такие здесь простые законы. И все беспрекословности соблюдают предписания властей, – заверил Пастернак.

Таиландский карантин очень строг: гулять, купаться запрещено. Фото: Юрий Пастернак

По словам Юрия, жаловаться ему – грех.

– Жить здесь можно, проблем нет, тем более цены упали в два раза по сравнению с сезоном: питание даже дешевле, чем в России, самостоятельная готовка или заказ с доставкой бесплатной, от тайцев никакого негатива нет, все нормально. Помощь получаю от государства ежедневно, если честно, то на нее без проблем можно прожить, хватит на съем жилья и питание. Проблема заключается только с организацией обратного вылета для нас, вернее в ее отсутствии, – пояснил герой публикации.

Когда семья Пастернака вылетала на отдых, напряженная обстановка была в Китае, а в Таиланде не было заразившихся.

– Никто, наверно, не мог предположить на тот момент, что мир столкнется с глобальной угрозой, и это может привести, к чему сейчас привело, рассуждает собеседник редакции. – Ограничения по миру начались с 24-25 марта, Россия впервые отменила рейсы 31 марта. Нам не хватило одного дня.

"В Таиланде районы перекрыты для передвижения, алкоголь под полный запрет". Фото: Юрий Пастернак

1 апреля семья должна была лететь домой, но зарубежная авиакомпания отменила рейс. Юрий купил еще один комплект билетов на «Аэрофлот», но и отечественный рейс отменили. Тогда же они сняли отдельный дом для полной изоляции.

В Тюмени с бабушкой осталась 17-летняя дочка. В ту пору она вернулась с лагеря «Олимпиец». Так вышло, что половину ребят умудрились там простудиться. К дочери вызвали врача, сказали ОРВИ: кашель и температура держались несколько дней, анализов и тестов никто не делал, беспокоится Пастернак.

– Первое обращение было 2 апреля уполномоченному по правам ребенка, отреагировали быстро, на следующий день позвонил лично Степанов, уполномоченный в Тюмени, спросил как дела, сказал, что они в курсе. Ждали, 22 апреля, узнали о чате в Telegram с нашей администрацией, они срочно собирали списки с персональными данными. Обещали 24 вылет, потом 27, но и туда нас не берут. Больше информации нет, – рассказал «КП-Тюмень» Юрий Пастернак.

Пляжи Таиланда опустели. Фото: Юрий Пастернак

В поисках попутного ветра

Неделю назад в списках Росавиации появился долгожданный вывозной рейс Уральских авиалиний по маршруту Бангкок – Тюмень – Сургут. Вылет планировался на 23 апреля. Однако позже его отменили.

Вместе с тем югорские власти получили распоряжение от главы российского МИД Сергея Лаврова об организации вывозного рейса с Фиджи жителей ХМАО и ЯНАО. Сейчас решено, что вывозить ямальцев и югорчан будут не только с Фиджи. По сообщению Росавиации, «Ютэйр» ведет подготовку сложного рейса по маршруту Денпасар – Фиджи – Денпасар – Бангкок – Сургут. Он запланирован на 27 апреля.

– На борт будут допущены те граждане, которые заполнили направляемые нами формы для сбора данных и подготовки списков на рейс. Также для этих граждан перелет бесплатный, – сообщили туристам организаторы маршрута.

Такое уведомление от Госуслуг сегодня мечтает получить каждый турист, застрявший заграницей. Скриншот

На этот рейс планировали попасть и жители Тюменской области. Однако стало известно, что это невозможно. Об этом утром 24 апреля тюменцам сообщила руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

– Доброе утро, уважаемые жители Тюменской области! Рейс, который планируется на 27.04, к сожалению, заполнен. По согласованию с МИД дополнительно будут вывезены туристы с Фиджи. Поэтому Тюменская область не сможет попасть на этот рейс. Емкость рейса оказалась меньше, чем планировалось изначально. Да, мы совместно с ХМАО и ЯНАО прорабатывали вылет туристов на этом борту. Но вчера нам сообщили, что Тюмень не попадает. Всего к вылету 88 человек – Таиланд и Индонезия. Ночью подготовлено и утром направлено письмо в адрес Т.А. Голиковой о дополнительном рейсе для Тюменской области. Надеемся на оперативную обратную связь. Мы реально тоже рассчитывали на этот борт, и не меньше вашего расстроены. Делаем все возможное, – написала Трофимова.

Многие туристы не хотят на карантин в общий обсерватор. Скриншот

Мария Трофимова прокомментировала «Комсомолке»: емкость рейса не позволила жителей Тюменской области в список пассажиров рейса. Сегодня правительства «матрёшки» направили письма в адрес заместителя правительства России Татьяны Голиковой со списком пассажиров, чтобы в полетной программе появился рейс на Тюмень.

– У нас создана оперативная рабочая группа, куда входит и замгубернатора Сергей Шустов, который занимается всеми транспортными вопросами. Наше агентство взаимодействует с туристами и формирует списки. Подключили и департамент информатизации, чтобы взаимодействовать с Минкомсвязью. Подключен департамент инвестполитики для взаимодействия с Министерством иностранных дел. Делаем все возможное, – заверила она.

Тюменцам не хватило места на югорский вывозной рейс. Фото: https://t.me/ranarod

По данным Агентства, в Таиланде находится наибольшее количество туристов из Тюмени. Недавно покинули трое тюменцев Турцию, они прибыли в Россию на вывозном рейсе в Екатеринбург. Сейчас тюменское правительство также направило письма об объединении с рейсом на Екатеринбург, чтобы вывезти земляков, оказавшиеся во Вьетнаме и Гоа.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова дала комментарий "Комсомолке" об организации вывозных рейсов 00:00 00:00

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