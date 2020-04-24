2020-04-24T17:14:16+03:00
Коронавирус Covid-19

«Запертые в Раю»: тюменцы, застрявшие в Таиланде, просят вернуть их домой

Тюменцев не берут на борт вывозного рейса из Бангкока в Сургут: домой полетят только ямальцы и югорчане
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Тюменцы ищут возможность вернуться домой. Фото: Юрий ПастернакТюменцы ищут возможность вернуться домой. Фото: Юрий Пастернак
Изменить размер текста:

Кажется, нет тяжелее муки, чем вынужденный отдых в райском уголке планеты. В конце марта, когда многие государства стали закрывать границы, запертыми в Тае оказались около 17 тысяч россиян, в том числе 60 жителей Тюменской области. По данным МИД, это самое многочисленное количество российских туристов, оставшихся за пределами Родины в период мировой пандемии.

Пишите письма

На фото путешественников красуются живописные пейзажи, однако радости от них все меньше. По доброй русской поговорке «в гостях хорошо, а дома лучше», задержавшиеся в вынужденных отпусках россияне тратят последние деньги на жилье, пропитание, билеты домой. Некоторые из них ищут помощи у местных, находят кров в буддистских храмах. Другие занимают деньги у родственников, звонят «во все колокола», чтобы обратить внимание на свое положение. Третьи – пишут официальные письма правительству.

Долгое время такого письма не поступало в адрес тюменского правительства. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказала Лилия Пакулова – автор официального обращения от тюменских туристов. 14 апреля она создала чат в Telegram, где собрались жители Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, застрявшие в Таиланде. Сама Лилия находится в Тюмени. Ее 70-летний отец Юрий Попырин в ту пору был в Таиланде.

– Почему я и начала взаимодействовать с правительством. Отец мой в почтенном возрасте, ему 70 лет, он оказался заблокированным в Таиланде, поскольку по семейным обстоятельствам в феврале пришлось моей маме уехать. И поэтому он остался один. Один, потому что все было оплачено, мы пришли к выводу, что он побудет на море всю зиму. Ну и тут вся эта заварушка с отменой авиасообщений, – объяснила Лилия.

"Пока возвращали папу, поседела вся семья". Скриншот Лилии Пакуловой

"Пока возвращали папу, поседела вся семья". Скриншот Лилии Пакуловой

Тюменка решила, во что бы то ни стало вернуть отца домой, беспокоилась о его здоровье. Сегодня отец уже в России. 11 апреля, когда был запланирован вывозной рейс в Казань, в регистрации на Госуслугах она указала, что место жительства отца в Казани. Так папа попал в столицу Татарстана.

– Он сел на борт до Казани 16 апреля (хотя я слабо верила в успех сего мероприятия), с 17 апреля он в Казани в обсервации. Да, обсервация так себе, да, отношение сносное, но сами условия жизни сейчас у него не очень. Оттуда мы будем перевозить его в Тюмень, – рассказала тюменка.

Еще не зная, выгорит ли трюк с подложным указанием места жительства папы, параллельно Лилия написала обращение к губернатору Тюменской области Александру Моору от лица своего отца. В этом письме она описала ситуацию и попросила помочь туристам-землякам вернуться домой. 15 апреля письмо зарегистрировал аппарат губернатора. Оно находится на исполнении у Марии Трофимовой – руководителя «Агентства туризма и продвижения Тюменской области».

– Люди писали в соцсетях и так далее. Собрать чартер на основании постов в соцсетях не разумно. Для этого все же необходимо официальное обращение к властям, – рассудила Лилия. – Как я поняла, наше правительство не знало, что тюменцы есть в числе застрявших в Таиланде, так как до данного обращения (от 14.04) никто не обращался официально.Они сейчас пытаются понять, как собрать «матрёшку», какой будет маршрут, какой регион будет обеспечивать. Наша задача – найти в себе силы и достойно прожить этот процесс. На данный момент результат переговоров с правительством Российской Федерации он такой – решили создать чартер. Давайте помогать! – обратилась Лилия к участникам группы.

Лилия Пакулова написала письмо губернатору Тюменской области Александру Моору о застрявших в Таиланде земляках

00:00
00:00
Тюменцы радовались, что для них подготовили рейс, многие тут же купили билеты, однако его тоже отменили. Скриншот

Тюменцы радовались, что для них подготовили рейс, многие тут же купили билеты, однако его тоже отменили. Скриншот

Пляж не по средствам

43-летний тюменец Юрий Пастернак с супругой и сыном находятся на Пхукете с 6 марта. Он поделился с «КП-Тюмень» историческими фото, как он сам назвал снимки абсолютно пустых пляжей. По его словам, в Таиланде введены строгие законы карантина.

Юрий, Елена и шестилетний Артём Пастернак ищут способ вернутся в Тюмень. Фото: Юрий Пастернак

Юрий, Елена и шестилетний Артём Пастернак ищут способ вернутся в Тюмень. Фото: Юрий Пастернак

– Здесь все просто: не надел маску - штраф 50 тысяч на наши деньги, вышел на улицу после 22 часов штраф 100 тысяч, пошел купаться на море 100 тысяч и арест на семь суток. Районы перекрыты для передвижения, алкоголь под полный запрет – штраф тоже 100 тысяч. Маски свободно везде продаются, санитайзеры. Вход в магазин после проверки температуры, безо всяких «но» и «если», строго для всех. Показательно было, когда кто-то завысил цену на маски в два раза в магазине, арестовали, грозит два года тюрьмы. Такие здесь простые законы. И все беспрекословности соблюдают предписания властей, – заверил Пастернак.

Таиландский карантин очень строг: гулять, купаться запрещено. Фото: Юрий Пастернак

Таиландский карантин очень строг: гулять, купаться запрещено. Фото: Юрий Пастернак

По словам Юрия, жаловаться ему – грех.

– Жить здесь можно, проблем нет, тем более цены упали в два раза по сравнению с сезоном: питание даже дешевле, чем в России, самостоятельная готовка или заказ с доставкой бесплатной, от тайцев никакого негатива нет, все нормально. Помощь получаю от государства ежедневно, если честно, то на нее без проблем можно прожить, хватит на съем жилья и питание. Проблема заключается только с организацией обратного вылета для нас, вернее в ее отсутствии, – пояснил герой публикации.

Когда семья Пастернака вылетала на отдых, напряженная обстановка была в Китае, а в Таиланде не было заразившихся.

– Никто, наверно, не мог предположить на тот момент, что мир столкнется с глобальной угрозой, и это может привести, к чему сейчас привело, рассуждает собеседник редакции. – Ограничения по миру начались с 24-25 марта, Россия впервые отменила рейсы 31 марта. Нам не хватило одного дня.

"В Таиланде районы перекрыты для передвижения, алкоголь под полный запрет". Фото: Юрий Пастернак

"В Таиланде районы перекрыты для передвижения, алкоголь под полный запрет". Фото: Юрий Пастернак

1 апреля семья должна была лететь домой, но зарубежная авиакомпания отменила рейс. Юрий купил еще один комплект билетов на «Аэрофлот», но и отечественный рейс отменили. Тогда же они сняли отдельный дом для полной изоляции.

В Тюмени с бабушкой осталась 17-летняя дочка. В ту пору она вернулась с лагеря «Олимпиец». Так вышло, что половину ребят умудрились там простудиться. К дочери вызвали врача, сказали ОРВИ: кашель и температура держались несколько дней, анализов и тестов никто не делал, беспокоится Пастернак.

– Первое обращение было 2 апреля уполномоченному по правам ребенка, отреагировали быстро, на следующий день позвонил лично Степанов, уполномоченный в Тюмени, спросил как дела, сказал, что они в курсе. Ждали, 22 апреля, узнали о чате в Telegram с нашей администрацией, они срочно собирали списки с персональными данными. Обещали 24 вылет, потом 27, но и туда нас не берут. Больше информации нет, – рассказал «КП-Тюмень» Юрий Пастернак.

Пляжи Таиланда опустели. Фото: Юрий Пастернак

Пляжи Таиланда опустели. Фото: Юрий Пастернак

В поисках попутного ветра

Неделю назад в списках Росавиации появился долгожданный вывозной рейс Уральских авиалиний по маршруту Бангкок – Тюмень – Сургут. Вылет планировался на 23 апреля. Однако позже его отменили.

Вместе с тем югорские власти получили распоряжение от главы российского МИД Сергея Лаврова об организации вывозного рейса с Фиджи жителей ХМАО и ЯНАО. Сейчас решено, что вывозить ямальцев и югорчан будут не только с Фиджи. По сообщению Росавиации, «Ютэйр» ведет подготовку сложного рейса по маршруту Денпасар – Фиджи – Денпасар – Бангкок – Сургут. Он запланирован на 27 апреля.

– На борт будут допущены те граждане, которые заполнили направляемые нами формы для сбора данных и подготовки списков на рейс. Также для этих граждан перелет бесплатный, – сообщили туристам организаторы маршрута.

Такое уведомление от Госуслуг сегодня мечтает получить каждый турист, застрявший заграницей. Скриншот

Такое уведомление от Госуслуг сегодня мечтает получить каждый турист, застрявший заграницей. Скриншот

На этот рейс планировали попасть и жители Тюменской области. Однако стало известно, что это невозможно. Об этом утром 24 апреля тюменцам сообщила руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

– Доброе утро, уважаемые жители Тюменской области! Рейс, который планируется на 27.04, к сожалению, заполнен. По согласованию с МИД дополнительно будут вывезены туристы с Фиджи. Поэтому Тюменская область не сможет попасть на этот рейс. Емкость рейса оказалась меньше, чем планировалось изначально. Да, мы совместно с ХМАО и ЯНАО прорабатывали вылет туристов на этом борту. Но вчера нам сообщили, что Тюмень не попадает. Всего к вылету 88 человек – Таиланд и Индонезия. Ночью подготовлено и утром направлено письмо в адрес Т.А. Голиковой о дополнительном рейсе для Тюменской области. Надеемся на оперативную обратную связь. Мы реально тоже рассчитывали на этот борт, и не меньше вашего расстроены. Делаем все возможное, – написала Трофимова.

Многие туристы не хотят на карантин в общий обсерватор. Скриншот

Многие туристы не хотят на карантин в общий обсерватор. Скриншот

Мария Трофимова прокомментировала «Комсомолке»: емкость рейса не позволила жителей Тюменской области в список пассажиров рейса. Сегодня правительства «матрёшки» направили письма в адрес заместителя правительства России Татьяны Голиковой со списком пассажиров, чтобы в полетной программе появился рейс на Тюмень.

– У нас создана оперативная рабочая группа, куда входит и замгубернатора Сергей Шустов, который занимается всеми транспортными вопросами. Наше агентство взаимодействует с туристами и формирует списки. Подключили и департамент информатизации, чтобы взаимодействовать с Минкомсвязью. Подключен департамент инвестполитики для взаимодействия с Министерством иностранных дел. Делаем все возможное, – заверила она.

Тюменцам не хватило места на югорский вывозной рейс. Фото: https://t.me/ranarod

Тюменцам не хватило места на югорский вывозной рейс. Фото: https://t.me/ranarod

По данным Агентства, в Таиланде находится наибольшее количество туристов из Тюмени. Недавно покинули трое тюменцев Турцию, они прибыли в Россию на вывозном рейсе в Екатеринбург. Сейчас тюменское правительство также направило письма об объединении с рейсом на Екатеринбург, чтобы вывезти земляков, оказавшиеся во Вьетнаме и Гоа.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова дала комментарий "Комсомолке" об организации вывозных рейсов

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Негде жить и нечего есть»: застрявшие в Таиланде тюменцы мечтают поскорее оказаться дома

О том, как соотечественники справляются с затянувшимся отпуском в Таиланде, корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказала тюменка Светлана Абрамова (подробнее).

«Иордания закрывается»: из-за коронавируса россиянка экстренно эвакуировалась из арабской пустыни

Как туристу выбраться из зарубежья и легка ли жизнь на карантине, рассказала собеседница тюменской «Комсомолки» (подробнее).

За рубежом находятся до сих пор 390 югорчан

Из-за пандемии их возвращение домой затянулось (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Радиацию не несем, насекомых не подбрасываем»: откровения дезинфектора о коронавирусе, крысиных укусах и клопах-вампирах
Журналисты «КП-Самара» узнали у специалиста, почему просто так заливать белизной все углы опасно, а выводить тараканов самостоятельно - бесполезно
Новости 24