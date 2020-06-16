2020-06-16T10:45:41+03:00
Общество

В Тюмени перенесли торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы

Шествие должно было состояться 24 июня
Вадим Бегун
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В Тюмени перенесли торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени перенесли торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюменской области решили отменить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их перенесут более чем на месяц.

По информации регионального организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа!» и шествие «Бессмертный полк» запланировано в областном центре, предположительно, на 26 июля.

Решение о переносе связано со вспышкой распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Так, в последние дни отмечается резкий прирост числа заболевших. Если на позапрошлой неделе каждодневный прирост был равен примерно 30, то в последние дни заболевают по 70 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области зафиксировали новые очаги заражения коронавирусной инфекцией. Рост заболеваемости по региону подскочил сразу на десять процентов по сравнению с позапрошлой неделей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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