В Тюмени перенесли торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы

В Тюменской области решили отменить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их перенесут более чем на месяц.

По информации регионального организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа!» и шествие «Бессмертный полк» запланировано в областном центре, предположительно, на 26 июля.

Решение о переносе связано со вспышкой распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Так, в последние дни отмечается резкий прирост числа заболевших. Если на позапрошлой неделе каждодневный прирост был равен примерно 30, то в последние дни заболевают по 70 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области зафиксировали новые очаги заражения коронавирусной инфекцией. Рост заболеваемости по региону подскочил сразу на десять процентов по сравнению с позапрошлой неделей.