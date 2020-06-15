В Тюменской области зафиксировали новые очаги заражения коронавирусом

В Тюменской области зафиксировали новые очаги заражения коронавирусной инфекцией. Рост заболеваемости по региону подскочил сразу на десять процентов по сравнению с позапрошлой неделей.

– Если в начале-середине мая регистрировалась заболеваемость в 15-16 муниципальных образованиях, то сейчас задействованы практически все. Лишь в Армизонском районе нет случаев. Превышение среднеобластного показателя (150 на 100 тысяч населения) зарегистрировано только в трех районах: Исетском (семейные очаги), Тюмени (в 1,3 раза) и Тюменском районе (на 10 процентов), – сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

По его информации, в структуре заболеваемости преобладают семейные очаги. Так, в какие-то дни регистрировалось от 40 до 50 процентов случаев, которые приходились на семью. Есть и завозные случаи, на их долю приходится порядка десяти процентов от общего количества случаев. Завозили инфекцию из других муниципальных образований: ХМАО, ЯНАО, Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, регистрируются случаи заболевания среди возвращающихся из других субъектов России после вахтовой смены.

– На этой неделе зафиксировано три новых очага групповой заболеваемости. В областной больнице № 3 города Тобольска подтвердились 10 случаев: заболели пять работников и пять пациентов. Все они зарегистрированы в одном терапевтическом отделении, проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия. На сегодняшний день деятельность отделения приостановили, новых пациентов туда не принимают, сейчас максимально его освобождаем. Сотрудники и все контактные отстранены от работы, им выдали постановления о самоизоляции по месту жительства. В больнице усилен дезинфекционный режим, – сообщил Летюшев.

Следующий очаг зафиксирован в социальном учреждении «Милосердие», которое находится на улице Коммунистической в Тюмени (18 случаев). Первые два случая зарегистрировали еще в начале июня, по результатам контрольного тестирования позже было выявлено еще 16. Всех пациентов госпитализировали в обсерватор в «Градостроителе». Третий очаг возник на нефтяном месторождении в Уватском районе (23 человека).

Также в регионе регистрируются единичные случаи заболевания в различных организациях и учреждениях. Так, заболела воспитатель детского сада № 183, корпус 2. Предварительно установлено, что детсад не является источником, женщина заразилась вне стен дошкольного учреждения. У 56 контактных лиц коронавирус не обнаружили.