16 Июнь 2020 2020-06-16T12:13:00+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июня 2020 года увеличилось на 61 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июня 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 16 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 61 и составило 2330 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 193 летальных исхода, полностью выздоровели 9 767 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 248 летальных исходов, выздоровели 294 306 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре сегодня в 8.15 в аэропорту Рощино приземлился самолет авиакомпании Utair. На борту находился 161 человек – все они российские туристы. Их эвакуировали из разных стран Африки – Судана, Сомали и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU