2020-06-16T13:11:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени – очередная смерть пациента с коронавирусом

У женщины было несколько хронических заболеваний
Вадим Бегун
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В Тюмени – очередная смерть пациента с коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюмени – очередная смерть пациента с коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области – еще одна смерть пациента с коронавирусом. На этот раз умерла 71-летняя пациентка.

– Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина с тяжелой пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний, с острой респираторной недостаточностью. За весь период пандемии в регионе скончались 15 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки выявлен 61 новый случай заболевания (всего с начала пандемии – 2330), 70 человек выздоровели (за весь период – 1320), шесть детей заболело (из общего числа заболевших за сутки), пять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 104 человека размещены в обсерваторе (из них шесть детей), 959 остаются под медицинским наблюдением, 3 577 человек находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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