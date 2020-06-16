В Тюмени – очередная смерть пациента с коронавирусом

В Тюменской области – еще одна смерть пациента с коронавирусом. На этот раз умерла 71-летняя пациентка.

– Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина с тяжелой пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний, с острой респираторной недостаточностью. За весь период пандемии в регионе скончались 15 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки выявлен 61 новый случай заболевания (всего с начала пандемии – 2330), 70 человек выздоровели (за весь период – 1320), шесть детей заболело (из общего числа заболевших за сутки), пять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 104 человека размещены в обсерваторе (из них шесть детей), 959 остаются под медицинским наблюдением, 3 577 человек находятся на перевахтовке.