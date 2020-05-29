Коронавирус в Тюмени, последние новости на 30 мая 2020 года: открываются большие магазины

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 мая 2020 года. Открываются большие магазины.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уже 1 июня в регионе стартует второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности. Об этом он сообщил на онлайн-форуме «День предпринимательства – 2020. Антихрупкость».

В одном из детских садов Ишимского района сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. У одного из воспитанников, семилетнего мальчика, выявлен положительный тест на COVID-19.

Тюменские перевозчики получат субсидии. Отрасль признана наиболее пострадавшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В Тюмени неизвестные предлагают бизнесменам и индивидуальным предпринимателям приобрести документы с информацией о мерах защиты от коронавируса за две тысячи рублей. При этом они представляются сотрудниками Роспотребнадзора.

В Тюменской области стартовали «президентские» выплаты медикам и соцработникам. Их получат более 1 600 сотрудников из 27 социальных учреждений региона за работу в режиме повышенной готовности.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 18 и составило 1580 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода, полностью выздоровело 8 264 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровели 159 257 человек.