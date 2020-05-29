В Тюменской области вахтовик заразил 7-летнего сына коронавирусом
В одном из детских садов Ишимского района сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. У одного из воспитанников, семилетнего мальчика, выявлен положительный тест на COVID-19.
– Предположительно, отец ребенка, который работает вахтовым методом, нарушил режим обсервации и забрал сына на выходные. После подтверждения коронавирусной инфекции мужчина скрыл свой контакт с сыном, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.
Позже у мальчика появились симптомы острой респираторной вирусной инфекции, мать ребенка обратилась к врачам. В итоге у детсадовца тоже подтвердилось наличие инфекции. В настоящее время медики областной больницы № 4 тестируют в детсаду всех контактных детей.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре выявлено 16 новых случаев заражения COVID-19. Анализы подтвердились у вахтовиков, которые сейчас проходят обсервацию в тюменской гостинице. Мужчины занимались бурением скважин на Ямале и прибыли в областной центр через Рощино.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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