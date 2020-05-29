2020-05-29T11:13:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 мая 2020 года увеличилось на 18 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 мая 2020 года увеличилось на 18 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 мая 2020 года увеличилось на 18 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 29 мая 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 18 и составило 1580 человек.

По информации Оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 17 человек выздоровели (за весь период – 790), 783 получают лечение, семь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, (из общего числа болеющих), двое детей (из общего числа заболевших), 310 человек в обсерваторе (из них 11 детей), 2759 остаются под медицинским наблюдением, 3276 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались семь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода, полностью выздоровело 8 264 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в одном из детских садов Ишимского района сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. У одного из воспитанников, семилетнего мальчика, выявлен положительный тест на COVID-19. Отец ребенка, который работает вахтовым методом, нарушил режим обсервации и забрал сына на выходные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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