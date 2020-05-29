29 Май 2020 2020-05-29T12:38:43+03:00

В Тюмени мошенники продают бизнесменам памятки о мерах защиты от коронавируса. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени неизвестные предлагают бизнесменам и индивидуальным предпринимателям приобрести документы с информацией о мерах защиты от коронавируса за две тысячи рублей. При этом они представляются сотрудниками Роспотребнадзора.

– Обращаем внимание руководителей хозяйствующих субъектов, что любые действия должностных лиц нашего ведомства производятся в соответствии с действующим законодательством, не связаны с продажей и распространением какой-либо печатной продукции. Вся информация публикуется на официальных сайтах, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Горожан призывают быть бдительными. О случаях мошенничества необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы и управление по телефонам: 8 (3452) 208-666 (общественная приемная), 8-800-302-26-70 (горячая линия по коронавирусной инфекции).

ИСТОЧНИК KP.RU