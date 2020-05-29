29 Май 2020 2020-05-29T10:44:46+03:00

В Тюмени перевозчики, пострадавшие от коронавируса, получат субсидии. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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Тюменские перевозчики получат субсидии. Отрасль признана наиболее пострадавшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Как известно, в первые дни самоизоляции пассажиропоток в Тюмени снизился на 80 – 90%, автобусы перевели на режим работы выходного дня. На сегодняшний день ситуация улучшилась: снижение количества пассажиров отмечается на уровне на 30%.

– Утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов. Сумма рассчитывается по формуле, где за основу берется количество поездок за аналогичный период прошлого года. Средства позволят перевозчикам компенсировать затраты на выплату заработной платы водителям и кондукторам, ремонтным работникам, а также на осуществление технического обслуживания и ремонта, коммунальных расходов и прочего, – отметил замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Кроме того, предприятия смогут компенсировать и непредвиденные расходы. Они связаны с тем, что перевозчики за свой счет обрабатывают автобусы дезинфицирующими средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU