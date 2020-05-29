Тюменская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уже 1 июня в регионе стартует второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности. Об этом он сообщил на онлайн-форуме «День предпринимательства – 2020. Антихрупкость».

– Тюменской области удалось добиться необходимого показателя распространения коронавирусной инфекции (0,8), чтобы перейти к следующему этапу. Разрешение возобновить свою работу получат предприятия непроводовольственной торговли, которые имеют площадь до 800 квадратных метров. На этом этапе двери откроют автошколы и другие образовательные учреждения, которые оказывают услуги профессионального образования, – рассказал глава региона.

По его словам, уже через неделю, если все показатели продолжат соблюдаться, есть вероятность, что откроются и другие предприятия.

Отметим, что на сегодняшний день в Тюменской области зафиксировано 1580 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались семь человек.