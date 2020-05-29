В Тюменской области стартовали «президентские» выплаты медикам и соцработникам
В Тюменской области стартовали «президентские» выплаты медикам и соцработникам. Их получат более 1 600 сотрудников из 27 социальных учреждений региона за работу в режиме повышенной готовности.
– Пособия начнут выплачивать с сегодняшнего дня, 29 мая. Все выплаты будут производиться с учетом районного коэффициента. Они не облагаются налогом на доходы физических лиц, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.
По всем вопросам о стимулирующих выплатах можно обращаться на горячую линию регионального департамента соцразвития: 8 (3452) 50-24-31.
Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре проводятся доследственные проверки, организованные по материалам СМИ о невыплате надбавок за работу с больными коронавирусом. В этот раз следователи сами встретились с медиками.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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