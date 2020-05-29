2020-05-29T15:36:47+03:00
Здоровье

В Тюменской области стартовали «президентские» выплаты медикам и соцработникам

Их получат более 1 600 человек
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области стартовали «президентские» выплаты медикам и соцработникам.В Тюменской области стартовали «президентские» выплаты медикам и соцработникам.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюменской области стартовали «президентские» выплаты медикам и соцработникам. Их получат более 1 600 сотрудников из 27 социальных учреждений региона за работу в режиме повышенной готовности.

– Пособия начнут выплачивать с сегодняшнего дня, 29 мая. Все выплаты будут производиться с учетом районного коэффициента. Они не облагаются налогом на доходы физических лиц, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

По всем вопросам о стимулирующих выплатах можно обращаться на горячую линию регионального департамента соцразвития: 8 (3452) 50-24-31.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре проводятся доследственные проверки, организованные по материалам СМИ о невыплате надбавок за работу с больными коронавирусом. В этот раз следователи сами встретились с медиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени следователи провели беседу с медиками, получившими выплаты за работу с COVID-19

Все надбавки, как оказалось, начислены правильно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей
В Тюменской области могут промаркировать велосипеды
В Тюменской области стартовали «президентские» выплаты медикам и соцработникам
В Тюмени горит крупный бизнес-центр
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
В Тюмени пенсионерка на «Мерседесе» накопила более двухсот штрафов
Где жить в Тюмени: определен лидер продаж в Ленинском АО
В Тюмени мошенники продают бизнесменам памятки о мерах защиты от коронавируса
В Тюмени мужчина задержал пьяного пенсионера, который на авто сбил его ребенка
Тюменский подросток на машине устроил гонки с автоинспекторами, но застрял в грязи
Из пенсии тюменки удержали долг за свет ее однофамилицы
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 мая 2020 года увеличилось на 18 человек
В Тюмени перевозчики, пострадавшие от коронавируса, получат субсидии
Ипотека с доставкой на дом: Сбербанк в Тюмени провел первую сделку у клиента дома
Кирилл Харитонов предложил поднимать тему экологии в детских садах
В Тюмени мужчина разбил трубой дорогой внедорожник
Тюменский банкрот, которому надо выплатить огромные долги, не может продать имущество
В Тюменской области вахтовик заразил 7-летнего сына коронавирусом
Тюменцы узнали, к чему может привести нехватка йода
В Тюмени семейная стоматология приглашает в команду профессионалов
В Тюмени подорожали сахар, овощи и алкоголь
Тюменская область сделала ставку на цифровизацию нефтегазовой отрасли
Как отреагировал рынок недвижимости на окончание режима самоизоляции
Тюменцы могут получать уведомления о штрафах с камер на сайте госуслуг
На улице Челюскинцев в Тюмени отключат светофоры
В Ялуторовске мальчик на велосипеде попал под колеса авто
Тюменка перевела крупную сумму мошеннику, представившемуся ее дочерью
Погода на 29 мая в Тюмени: пока еще тепло
Молодой тюменец осужден за неоднократное нетрезвое вождение