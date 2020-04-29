«Федю занесли в самолет?»: как пьяный русский удивил Бангкок, уснув перед эвакуацией на Родину

Это так по-русски! При посадке на эвакуационный рейс из Азии россияне спешили на самолет, кто-то чуть было не опоздал на посадку, а один из пассажиров эвакуационного рейса умудрился беспробудно уснуть пьяным в одном из залов аэропорта Бангкока. Как это было – рассказываем подробности комичной, чисто русской истории.

«Невероятные приключения русских в Таиланде»

Все это похоже на сюжет комедийного фильма. Тюменские туристы добирались в аэропорт Бангкока с большим трудом. В Таиланде введен жесткий карантин, и это значительно усложняло задачу. За сутки им нужно было сдать жилье: многие проживали в кондо, нужно было решить вопрос с квартиросъемщиком. Те, кто оказался на островах, преодолевали сложности в пути. Ужасно сложным оказался путь 13 пассажиров с Пхукета. Путешественники – несколько семей с детьми из разных регионов – арендовали микроавтобус, выехали раньше обычного и все же добирались в аэропорт Бангкока около 20 часов вместо 12, сообщил редакции тюменской «Комсомолки» один из пассажиров.

Всё это время на связи с пассажирами были представители Тюменской области. Каждые 30 минут тюменцы писали: «Задержите посадку!». И на их просьбы откликались. На стойке регистрации пассажиров стоял консул посольства России в Таиланде и передавал просьбы тюменцев. Верится, что через несколько лет все будут вспоминать эту историю с улыбкой. Но сегодня героям этого путешествия пока не до смеха.

– Это было целое приключение. Они скидывали сообщения каждые 30 минут, просили задержать рейс. Консул был в аэропорту, держал стойку. Мы были на связи с ХМАО, они были на связи с авиакомпанией. Такая цепочка, все очень слажено работали, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Даже тем, кто проживал в гостиницах Бангкока, пришлось вызывать такси заранее. Оказывается, в столице Таиланда служба такси не работает после 20.00: в столице введен комендантский час.

Некоторое время люди даже усомнились, что Федя существует: настолько нереальным казался поступок россиянина. Фото: Борис Пастернак

«Фёдор – ты звезда!»

По прибытии в аэропорт туристы удивились пустому зданию, спешили на рейс только северяне да тюменцы. Многие опаздывали, о чем сообщали в общем чате, просили предупредить экипаж и дождаться их. Всё же успели. Сели в самолет и… недосчитались одного человека.

– Тюменцы, когда будете в аэропорту, четвертый этаж, четвертый выход – человек заснул. В черной кофте, черный рюкзак. Разбудите, пожалуйста. Федя зовут, – неожиданно призвал собеседников один из участников общей Telegram-беседы.

– О, елки! А позвонить ему нельзя?

– Нет, он без телефона.

– Почему он там остался и уснул? Уже посадка скоро начнется.

– Набухался.

– Нашел время.

– Где нашел? Не продают же нигде.

– Поздравляю с прибытием, Фёдор – звезда.

– Главное помочь, потом будете разбираться.

– Комедию можно снимать. Есть блогеры? Материал для вас.

– Вот остался бы один-одинешенек... Как бы выбирался и на что? Я экипажу говорю, а ни фамилии, ни откуда. Пилоты ржут, балийцы в шоке.

– Повезло ему с вами, так бы остался.

– Федя-Федя! Он хоть с какого города? Если сургутский, выйду с самоизоляции, найду и прибью.

– Блин... Останется…

«Найти Федю: миссия невыполнима»

Как русский человек нашел алкоголь при карантинном режиме и сухом законе в королевстве Таиланд? Этот вопрос по праву остался риторическим. Пассажиры же, все по той же цепочке коммуникации, во что бы то ни стало просили забрать своего попутчика в аэропорту Бангкока.

Для понимания всей сложности миссии «найти пьяного русского», скажем несколько слов о главном аэропорте Таиланда. Международный аэропорт Суварнабхуми (с тайского переводится как «золотая земля») является четвертым по величине в мире отдельным зданием терминала. Его площадь – 563 000 кв. м. Пять этажей здания сплетены трехуровневой дорожной развязкой. Говорят, логистика там хорошая, но все же в экстремальных условиях эвакуации миссию можно было бы назвать «Найти Федю в стоге сена»». Особенно с формулировкой «в черной куртке с черным рюкзаком».

– А никак нельзя о нем сообщить?

– Кому?

– Сообщили консулу. Если только через экипаж!

– Я сказала экипажу, что один остался!

– Сообщите, если все-таки Федора занесут в самолет! Генконсул занимается.

– Экипаж пошел забирать его.

– Очень стыдно, – резюмировали пассажиры спецборта из Азии.

Далее о судьбе Феди не было известно до самого прилета в Сургут. Кто-то говорил, что экипаж все же занес пассажира на борт авиалайнера, кто-то предположил, что тюменец «отстал». По прилете в Югру соотечественники все же обеспокоились судьбой утомившегося в аэропорту пассажира.

– Я очень за вас всех рада, слава богу, все прилетели, теперь осталось немного потерпеть и дома.

– Да. Будем считать, что наши злоключения почти закончились. Всем спасибо и низкий поклон! Но зато нам всем будет что вспомнить, ребята!

– Федю-то привели?

– Человека не нашли, который уснул?

– Поздно написали. Мы уже были давно все в накопителе.

– Фёдор остался в Бангкоке.

– Печально.

– Как теперь ему быть, интересно?

– Эх, Фёдор!

Сейчас известно, что Федя жив-здоров и вылетел все же в Россию, правда, в Алтайский край. Фото: Анна Козлова

«Надо, Федя, надо!»

Информацию о том, что Фёдор все же остался в Таиланде, нашей редакции подтвердила Мария Трофимова.

– Борт ждал до последнего, найти его не могли. Где он находился, где он уснул и как так получилось, может пояснить только сам Фёдор. К сожалению, у нас нет его контактов, действуем через консульство. Мы общались через родственников в Тюмени. Фёдор остался, к сожалению, у него не получилось сесть на борт. Это наш тюменский соотечественник. Но мы на контакте с консульством. Фёдор в прекрасном настроении, будет ожидать следующий рейс в Россию, в те города, куда Росавиация поставит в полетной программе вывозные рейсы. Фёдор достаточно позитивен, за него можно не волноваться и не переживать, – сообщила Трофимова.

Позднее выяснилось, что у комедийного сюжета последовал хеппи-энд. Путешественник-одиночка под присмотром генконсула все же сел на вывозной рейс в Россию. 28 апреля прилетел в Алтайский край, где его закрыли на двухнедельную обсервацию.

Дополним, на чартер из Азии также не сел еще один пассажир – опоздал на рейс житель Нижневартовска. Что было с этим персонажем, история умалчивает. Всего в Россию из Индонезии и Таиланда доставили 190 россиян.

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