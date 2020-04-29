«Герои ваших статей вернулись домой»: в Россию прилетели туристы из Индонезии и Таиланда

Сложный по маршруту и организации спецрейс авиакомпании «ЮТэйр» прибыл из Индонезии и Таиланда в аэропорт Сургута 28 апреля. Он вернул на Родину 190 жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской области, а также семь жителей других регионов России.

Чартер приземлился в Сургуте в 8.40. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщил очевидец происходящего, один из героев прошлых публикаций Юрий Пастернак. Он поделился фотоснимком, дополнил его ироничной фразой: «Парад построен!» и рассказал подробности о том, как путешественникам пришлось выбираться с тайских островов.

Спецрейс приземлился в Сургут утром 28 апреля. Фото: Юрий Пастернак

Глазами очевидца

Тюменские туристы добирались в аэропорт Бангкока с большим трудом. В Таиланде введен жесткий карантин, и это значительно усложняло задачу. Семья Пастернак с шестилетним Артёмом, оказавшаяся в период карантина на Пхукете, умудрилась за сутки сдать жилье квартиросъемщику. Затем они объединились с другими земляками, арендовали микроавтобус и отправились в путь. Ехали 20 часов вместо 12, как обычно бывает. Строгий режим карантина сказался: автомобиль останавливали на постах, где у путешественников проверяли не только паспорта и разрешение консульства России на выезд, но также температуру.

– Все районы и провинции в Таиланде заблокированы и просто так не пропускают. Чуть не опоздали на рейс, хорошо, что нас подождали, не закрыли регистрацию. Мы давали о себе знать, что мы вот-вот подъедем. Перелет нормальный, стандартно. Встреча в аэропорту, все относительно быстро, два часа, но отдает формализмом. Например, сказали поменять маски и раздали новые, но очень некачественные, сшитые из плохой марли и большие по размеру, – отметил Юрий. – Нам повезло, мы последние в самолет зашли, и за неимением свободных мест заняли весь санитарный ряд. Ну а сейчас минимум десять часов еще... Можно, конечно, говорить, что этому должны быть довольны, но пускай попробуют проехать сидя почти двое суток.

При приземлении на Родине туристы заметили, что борт встречают сотрудники Роспотребнадзора в спецкостюмах. На площадке перед самолетом выстроился ряд автобусов. Их подготовили правительства Югры, Ямала и Тюменской области. По плану оперштабов регионов, жителей Югры развезли по местам жительства, за исключением одного пассажира из поселка Игрим. Его оставили в сургутском обсерваторе – на базе отдыха «Олимпия», так как сейчас трансфер в Белоярский район Югры проблематичен. Там же проведут карантин прибывшие из Таиланда омичи.

"Нам повезло, мы зашли последние и заняли весь санитарный ряд". Фото: Юрий Пастернак

Tyumen go home

Tyumen go home (Тюмень едет домой) – так называется чат, в котором собрались тюменцы, застрявшие в Индонезии и Таиланде из-за пандемии коронавируса. Он и сейчас «шумит»: собеседники обмениваются фотографиями и мнениями.

Когда пассажиров рассадили по автобусам, их багаж продезинфицировали работники Роспотребнадзора. Тюменцам выдали сухпаек – внушительный пакет с вкусностями – сэндвичи, йогурты, соки. «С голоду точно не умрем», – поделилась мнением в своем Instagram тюменка Светлана Абрамова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/775994" frameborder="0"></iframe> Тюменка Светлана Абрамова публикует подробности своего путешествия в личном аккаунте Instagram.Самая крупная группа тюменских туристов была в Индонезии и Таиланде. Большая их часть вернулась домой 28 апреля.Ирина Ромашкина

– Мы рады, что вернулись домой. Перелет прошел хорошо, все было организовано. Никаких нареканий у меня нет. Теперь едем в Тюмень. Настроение бодрое, – сказала Мария Целябина, возвращающаяся из Индонезии.

Затем туристы выехали в Тюмень. По пути их ждали две санитарные остановки. Автобусы снабжены биотуалетами, время в пути – 10 – 12 часов. Многих пассажиров пугает карантин в «Градостроителе», ведь они хотели бы самоизолироваться дома. Однако, согласно решению оперштаба Тюменской области, всех прибывших в регион путешественников заселили в обсерватор на две недели.

Слаженная работа

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова пояснила, что из Индонезии прилетели 27 тюменцев. Это все жители региона, пожелавшие покинуть Индонезию. На Бали осталось трое тюменцев, но это их инициатива – они не захотели вернуться в Тюмень. Из Таиланда эвакуировали 31 тюменца, еще 30 человек остались в королевстве. Многие находятся на островах, с которых очень сложно выехать.

Мария Трофимова подчеркнула, что благодаря партнерским отношениям регионов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области для наших соотечественников этот перелет был бесплатным. Инициатором спецрейса стало правительство Югры. Перелет осуществлен при содействии и поддержке правительства Российской Федерации, Министерства иностранных дел, Росавиации, Минкомсвязи. Все вопросы отрабатывались в тесном контакте со всей командой, подчеркнула Мария Трофимова.

– Вопросы возникали и решались каждые 10 – 15 минут, особенно уже при загрузке самолета, когда люди проходили регистрацию. Поэтому удалось загрузить весь борт, все 190 человек сегодня дома, – сказала она. – Кстати, все герои ваших статей тоже прибыли домой. Мы особенно переживали за ребят, которые ехали с Пхукета. Это было целое приключение. Они опаздывали задержка, их транспорт останавливали. Они скидывали сообщения каждые 30 минут, просили задержать рейс. Консул был в аэропорту, держал стойку. Мы были на связи с ХМАО, они были на связи с авиакомпанией. Такая цепочка, все очень слажено работали. Было большое нервное напряжение, но все же они успели. Было бы очень обидно, если бы они проделали такой большой путь и не попали на самолет. Когда самолет сел в Сургуте, мы все испытали большое удовлетворение.

С теми тюменскими туристами, которые еще находятся заточенными за границей, будут отрабатывать по полетной программе, которую формирует Росавиация. Сейчас уже на многие рейсы дают регистрацию для всех жителей, вне зависимости от региона проживания. Таким образом недавно вернулись туристы из ОАЭ. Они прибыли в Екатеринбург, где их встретили представители правительства Тюменской области. Также 12 тюменцев из Вьетнама прибыли в Новосибирск, где их разместили на обсервацию.

– Что касается туристов в Гоа, пока вывозных рейсов оттуда не было. Ждем полетную программу. Как только появится, будет отрабатывать через Минкомсвязи, – пояснила Мария Трофимова.

Самая крупные группы туристов были в Индонезии и Таиланде. Во Вьетнаме – 12 человек, в Гоа – восемь, остальные страны – по одному-два туриста.

– К сожалению, не со всеми туристами находим связь.Одни выходят на контакт сами, другие –подают заявку через Госуслуги, не выходят на связь и пытаются добраться самостоятельно. Но в любом случае мы получаем оперативные телеграммы и понимаем, сколько наших туристов прибыло и в какой аэропорт, – рассказала Мария Трофимова.

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