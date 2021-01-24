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В поселке под Тюменью бесследно пропали четверо подростков

Очевидцы говорят, что видели их в четыре утра
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
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Четверо подростков бесследно исчезли в поселке под Тюменью. Фото: соцсети

Четверо подростков бесследно исчезли в поселке под Тюменью. Фото: соцсети

Сразу четверо подростков, предположительно, друзей пропали в поселке Боровский, что в 16-ти километрах от Тюмени. По информации, опубликованной в социальных сетях, три девушки и один юноша ушли сегодня, 24 января, рано утром и до сих пор не вернулись. Детей ищет полиция, сотрудники местной школы и администрации поселка.

Семнадцатилетний Никита Батурин был одет в черную куртку с капюшоном, белую толстовку с капюшоном, бордовое трико с белыми полосками, белые кроссовки. С собой у него был рюкзак.

Никита Батурин

Никита Батурин

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Пятнадцатилетняя Анна Никулина была одета в длинную черную куртку с капюшоном и темно-зеленые кроссовки на платформе.

Анна Никулина

Анна Никулина

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Тринадцатилетняя Настя Никулина была одета в серую шапку, серо-розовый шарф, зимние черные кроссовки. С собой у неё также был рюкзак.

Анастасия Никулина

Анастасия Никулина

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Её ровесница, тринадцатилетняя Маргарита Воронцова была одета в черную куртку с капюшоном, черную толстовку, серо-голубые джинсы, серо-голубую шапку, темные кроссовки с белой подошвой. И тоже с рюкзаком.

Маргарита Воронцова

Маргарита Воронцова

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Очевидцы сообщают, что в четыре утра они зашли с пакетами в пятый подъезд по ул. Мира. Где они находились весь день в 30-градусный мороз - пока не известно.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

- Телефон инспектора по делам несовершеннолетних 8-904-875-59-80 (Ляля Марксовна);

- Телефон заместителя главы поселка Боровский 8-982-907-65-52 (Елена Борисовна)

- Телефон заместителя директора школы 8-932-322-23-06 (Марина Витальевна).

- Полиция (02, 102 - с мобильного).

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