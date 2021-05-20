Как выглядят лесные пожары в Тюменском районе? Спасатели борются с огнём с помощью авиации

Самолеты сбрасывают воду прямо на очаги возгорания
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Выжженная земля, обугленные деревья, едкий запах дыма и самолеты, сбрасывающие десятки тонн воды. Такую картину можно наблюдать в Тюменском районе, в лесах у поселка Муллаши. Благо, ситуация меняется к лучшему: всего пару дней назад огонь властвовал по всей округе, а сейчас можно заметить лишь остатки огненной стихии.
Огонь в лесу
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Кое-где земля ещё тлеет, а возгораний практически нет. Но это в Тюменском районе.
Лес нынче напоминает Сайлент-Хилл
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Мчсники запускают квадрокоптер для съемки
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
На пляже в Муллашах
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
- Лесные пожары – это страшная разрушительная сила, - говорит первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян, который накануне прибыл в Тюменскую область. – Ещё вчера за моей спиной все было в огне и в дыму, а сегодня мы можем дышать чистым воздухом. Главное сейчас – «забить» последние очаги и завтра закончить работу в Тюменском районе. Затем наши силы и средства перебросим дальше.
В лесу развернут штаб МЧС, который контролирует очаги возгорания
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
По его словам, с помощью авиации МЧС России «с небес выпала почти тысяча тонн огнедышащей жидкости». И это, со стороны спасателей, успешные действия.
- Очагов пожаров в Тюменском районе было несколько, позже органы дознания скажут конкретную цифру, - отмечает Александр Чуприян. – Однозначно, 90 из 100 пожаров произошли по вине человека.
Тушение пожара
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Напомним, пожары в Тюменской области тушат сегодня более 1,2 тысяч человек и почти 200 единиц техники в шести муниципальных районах. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, от авиации МЧС привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 (как он сбрасывает воду, вы можете видеть на главной страничке этого материала).
Что касается мелких возгораний, то пожарные их активно ликвидируют вручную. Посмотрите, как это происходит:
Тушение возгорания
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Специалисты МЧС тушат возгорание
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Тушение возгорания
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
А В ЭТО ВРЕМЯ
Два крупных пожара локализованы в Тюменском и Ярковском районах, сообщает Оперативный штаб.
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