Как выглядят лесные пожары в Тюменском районе? Спасатели борются с огнём с помощью авиации

Самолеты сбрасывают воду прямо на очаги возгорания Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Выжженная земля, обугленные деревья, едкий запах дыма и самолеты, сбрасывающие десятки тонн воды. Такую картину можно наблюдать в Тюменском районе, в лесах у поселка Муллаши. Благо, ситуация меняется к лучшему: всего пару дней назад огонь властвовал по всей округе, а сейчас можно заметить лишь остатки огненной стихии.

Огонь в лесу Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Кое-где земля ещё тлеет, а возгораний практически нет. Но это в Тюменском районе.

Лес нынче напоминает Сайлент-Хилл Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Мчсники запускают квадрокоптер для съемки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На пляже в Муллашах Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Лесные пожары – это страшная разрушительная сила, - говорит первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян, который накануне прибыл в Тюменскую область. – Ещё вчера за моей спиной все было в огне и в дыму, а сегодня мы можем дышать чистым воздухом. Главное сейчас – «забить» последние очаги и завтра закончить работу в Тюменском районе. Затем наши силы и средства перебросим дальше.

В лесу развернут штаб МЧС, который контролирует очаги возгорания Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По его словам, с помощью авиации МЧС России «с небес выпала почти тысяча тонн огнедышащей жидкости». И это, со стороны спасателей, успешные действия.

- Очагов пожаров в Тюменском районе было несколько, позже органы дознания скажут конкретную цифру, - отмечает Александр Чуприян. – Однозначно, 90 из 100 пожаров произошли по вине человека.

Тушение пожара Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, пожары в Тюменской области тушат сегодня более 1,2 тысяч человек и почти 200 единиц техники в шести муниципальных районах. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, от авиации МЧС привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 (как он сбрасывает воду, вы можете видеть на главной страничке этого материала).

Что касается мелких возгораний, то пожарные их активно ликвидируют вручную. Посмотрите, как это происходит:

Тушение возгорания Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Специалисты МЧС тушат возгорание Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тушение возгорания Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А В ЭТО ВРЕМЯ

Два крупных пожара локализованы в Тюменском и Ярковском районах, сообщает Оперативный штаб.

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