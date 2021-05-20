Лесные пожары в Тюменской области – 2021: в районе Богандинского огнем охвачено более 500 га

В районе Богандинского огнем охвачено более 500 га. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В районе поселка Богандинский действует природный пожар на площади 572 гектаров. Об этом сообщает Тюменская авиабаза. Пожар тушат спасатели «Авиалесоохраны», а также 150 курсантов ТВВИКУ и четыре единицы специальной техники.

– В Тюменской области за сутки зарегистрировано 13 природных пожаров. Накануне прибыла аэромобильная группировка МЧС из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра и Уральского регионального поисково-спасательного отряда – всего 230 спасателей и 30 единиц спецтехники, – рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Стало известно, что на сегодняшний день наиболее крупные природные пожары действуют в Тюменском, Вагайском, Ярковском муниципальных районах.