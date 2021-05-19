Лесные пожары в Тюменской области – 2021: прибыл замминистра МЧС РФ Александр Чуприян

В Тюменскую область замминистра МЧС РФ Александр Чуприян. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменскую область прибыл первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. Он будет координировать действия сил и средств спасателей и контролировать принимаемые меры по тушению природных пожаров.

– В регионе проводится наращивание сил и средств за счёт прибывающих аэромобильных группировок МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – всего 230 спасателей и 30 единиц специальной техники, – прокомментировали в оперативном штабе Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские дачники, проживавшие в СНТ «Солнышко», которые пострадали от ландшафтного пожара, получат крупные денежные компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

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