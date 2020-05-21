2020-05-21T20:36:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 мая 2020 года: выявлен новый очаг COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 мая 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени выявлен новый очаг COVID-19. Фото - pixabay.com.В Тюмени выявлен новый очаг COVID-19. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 мая 2020 года. Выявлен новый очаг COVID-19.

В Тюмени выявлено 16 новых случаев заражения COVID-19. Анализы подтвердились у вахтовиков, которые сейчас проходят обсервацию в тюменской гостинице. Мужчины занимались бурением скважин на Ямале и прибыли в областной центр через Рощино.

Многие работники предприятий региона, а также потребители товаров и услуг нарушают обязательный масочный режим, введенный 14 мая. Если это повлияет на увеличение в регионе заболеваемости COVID-19, то меры могут снова ужесточить.

В Тюмени спортивные объекты и учреждения начнут функционировать лишь после окончания режима повышенной готовности. А пока местные жители могут наслаждаться занятиями на свежем воздухе, это стало возможно после снятия первого этапа ограничений, введенных в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Тюменцам рассказали, когда откроются детские лагеря. На сегодняшний день известно, что первую смену в загородных оздоровительных центрах региона отменили.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 11 и составило 1278 человек.

За последние сутки в России выявлено 8849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 127 летальных исходов, полностью выздоровели 7289 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Спасатели тушили крупный пожар в тюменском селе
Новая тарифная линейка МегаФона – «Всегда на связи #БезПереплат»
Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ: в условиях пандемии повысилась актуальность научной повестки
Александр Моор рассказал о благоустройстве набережной на левом берегу Туры
В Тюмени бывшие узники фашистских концлагерей продолжают получать продуктовые наборы
Тюменские сельхозпроизводители высаживают новые сорта кукурузы и ярового ячменя
Когда в Тюмени откроются детские лагеря?
Тюменских бизнесменов ждут на форуме «День предпринимателя – 2020. Антихрупкость»
Юные тюменские робототехники защитят итоговые проекты онлайн
«Брусника» вошла в топ российской градостроительной премии
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 мая 2020 года увеличилось на 11 человек
Гроб с останками из Спасской церкви отправили на экспертизу
Когда в Тюмени откроются спортивные объекты и стадионы?
Тюменцам рассказали, что будет в Заречном парке после масштабного благоустройства
Свыше 8 млрд рублей разместили уральцы во вкладе «Помню. Горжусь», приуроченном к 75-летию Великой Победы
Проектом второго транспортного кольца вокруг Тюмени займется институт
В новой Конституции отметят важность достойной оплаты труда
Тюменские предприятия нуждаются в слесарях и разнорабочих
Почти 80 тюменцев эвакуированы при помощи санавиации с начала года
Ольга Простнева: «Поправки в Конституцию обеспечат зеленый коридор инновационным проектам»
В Тюмени немецкий дог накинулся на женщину
В Тюменской области на время ремонта закрыли трассу федерального значения
Тюменский «Водоканал» возглавил молодой экономист
Обидчивый тюменец повредил автомобиль коллеги
Тюменская компания выплатит почти миллион рублей сыну погибшего в ДТП работника
В этом году в Тюмени посадят около 10 тысяч деревьев
Тюменец повелся на новую схему мошенников и потерял почти 200 тысяч рублей
Погода на 21 мая в Тюмени: дожди продолжаются
В Тюмени сократили сроки опрессовок