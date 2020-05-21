Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 мая 2020 года: выявлен новый очаг COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 мая 2020 года. Выявлен новый очаг COVID-19.

В Тюмени выявлено 16 новых случаев заражения COVID-19. Анализы подтвердились у вахтовиков, которые сейчас проходят обсервацию в тюменской гостинице. Мужчины занимались бурением скважин на Ямале и прибыли в областной центр через Рощино.

Многие работники предприятий региона, а также потребители товаров и услуг нарушают обязательный масочный режим, введенный 14 мая. Если это повлияет на увеличение в регионе заболеваемости COVID-19, то меры могут снова ужесточить.

В Тюмени спортивные объекты и учреждения начнут функционировать лишь после окончания режима повышенной готовности. А пока местные жители могут наслаждаться занятиями на свежем воздухе, это стало возможно после снятия первого этапа ограничений, введенных в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Тюменцам рассказали, когда откроются детские лагеря. На сегодняшний день известно, что первую смену в загородных оздоровительных центрах региона отменили.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 11 и составило 1278 человек.

За последние сутки в России выявлено 8849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 127 летальных исходов, полностью выздоровели 7289 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.