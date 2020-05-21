2020-05-21T14:37:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый очаг. Вахтовики, прибывшие с Ямала в Тюмень, заражены коронавирусом

Ситуация находится на особом контроле местного управления Роспотребнадзора
Вадим Бегун
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Вахтовики, прибывшие из Ямала в Тюмень, заражены коронавирусом. Фото - pixabay.com.Вахтовики, прибывшие из Ямала в Тюмень, заражены коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сегодня, 21 мая, выявлено 16 новых случаев заражения COVID-19. Анализы подтвердились у вахтовиков, которые сейчас проходят обсервацию в тюменской гостинице. Мужчины занимались бурением скважин на Ямале и прибыли в областной центр через Рощино.

– По прибытии их разместили в гостинице «Лайнер» около воздушной гавани. Накануне, 20 мая, специалисты медико-санитарной части «Нефтяник» взяли у них пробы для исследования на новую коронавирусную инфекцию. Положительные результаты направлены в центр эпидемиологии для ретестирования. Сегодня получено 16 положительных результатов, – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

В ведомстве отметили, что было незамедлительно проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, сейчас очаг локализован. Все проживающие в гостинице осматриваются врачом-инфекционистом, у них (в том числе у работников гостиницы) повторно забран биологический материал для исследований. Ситуация находится на особом контроле управления.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в МСЧ «Нефтяник» выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией. Там COVID-19 заразились 55 человек. Из них 23 человека – это сотрудники медико-санитарной части и 32 пациента. Часть заболевших переведена в стационары инфекционного профиля, остальные продолжат лечение изолированно в МСЧ: их сопутствующий тяжелый соматический профиль не позволяет осуществить перемещение.

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У всех заболевших взяты анализы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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