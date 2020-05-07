В тюменской МСЧ «Нефтяник» выявили новый большой очаг заражения коронавирусом

В МСЧ «Нефтяник» выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией. Там COVID-19 заразились 55 человек. Из них 23 человека – это сотрудники медико-санитарной части и 32 пациента.

По информации Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, часть заболевших переведена в стационары инфекционного профиля, остальные продолжат лечение изолированно в МСЧ: их сопутствующий тяжелый соматический профиль не позволяет осуществить перемещение.

– Медицинское учреждение прекратило дежурство по экстренным видам помощи, также была изменена маршрутизация скорой помощи по эвакуации пациентов в другие стационары. Проводятся необходимые дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. При выявлении новых положительных результатов заболевшие будут переведены в стационары моноинфекционного профиля, – прокомментировали ситуацию в оперштабе.

Там добавили, что те пациенты медсанчасти, которые могли продолжить амбулаторное лечение, были выписаны. Сейчас персонально каждый из них находится под контролем поликлиник. Те же, кому необходимо продолжить лечение в стационаре – разобщены. Они вместе с медиками пройдут двухнедельную обсервацию с момента регистрации последнего случая заболевания. У всех взяты анализы.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что ранее в регионе возникло два очага заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один из них выявлен в учреждении Минобороны РФ – Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ).

Второй очаг обнаружен в Ярковском районе. Это сотрудники одной из субподрядных организаций, которые вышли на работу на этой неделе. Один из них оказался заражен через контакт с кем-то из граждан, которые, в свою очередь, оказались инфицированы во время пребывания в гостинице «Искра».

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