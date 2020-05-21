2020-05-21T12:40:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам пригрозили ужесточением мер за неношение масок

К тому же предприниматели, которым разрешили работать, не выполняют выдвинутые им требования
Вадим Бегун
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Тюменцам пригрозили ужесточением мер за неношение масок. Фото - pixabay.com.Тюменцам пригрозили ужесточением мер за неношение масок. Фото - pixabay.com.
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Многие работники предприятий региона, а также потребители товаров и услуг нарушают обязательный масочный режим, введенный 14 мая. Если это повлияет на увеличение в регионе заболеваемости COVID-19, то меры могут снова ужеcточить. Об этом заявила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.

– Мы начали проверки магазинов, салонов красоты, парикмахерских, которые получили возможность работать. Стоит отметить, что теперь предприниматели и хозяйствующие субъекты могут не заполнять чек-лист, а сразу начать работать без согласования с правительством Тюменской области. То есть всех открыли без подтверждения того, что есть условия, чтобы соблюдать требования, которые не приведут к ухудшению ситуации. То есть губернатор всем доверил. Но что мы видим? – спрашивает руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

По ее словам, очень многие предприятия, особенно предприятия торговли непродовольственными товарами, не соблюдают простые требования. Отсутствуют антисептики, не все в масках, даже нет их запасов у работников. Нет термометров, не проводится термометрия перед началом работы.

– Очень разочаровала одна из парикмахерских, которая оказывает услуги населению города, где ничего практически не соблюдается. Там нет масок и дезсредств. Кожным антисептиком для обработки рук обрабатываются поверхности стола, где принимается одежда для химчистки. Это очень печально, потому что никого не хочется в такое трудное время наказывать штрафами. Но, конечно, мы будем вынуждены это делать. А штрафы достаточно высокие. Если мы хотим стабильности, если вы хотите работать, постарайтесь выполнять эти несложные правила, – резюмировала Шарухо.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что спортивные объекты и учреждения начнут функционировать лишь после окончания режима повышенной готовности. А пока местные жители могут наслаждаться занятиями на свежем воздухе, это стало возможно после снятия первого этапа ограничений, введенных в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как в Тюменской области соблюдается масочный режим?.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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