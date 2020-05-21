2020-05-21T11:02:28+03:00
Спорт

Когда в Тюмени откроются спортивные объекты и стадионы?

Уже через месяц в городе могут провести соревнования регионального уровня
Вадим Бегун
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Когда в Тюмени откроются спортивные объекты и стадионы? Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Когда в Тюмени откроются спортивные объекты и стадионы? Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени спортивные объекты и учреждения начнут функционировать лишь после окончания режима повышенной готовности. А пока местные жители могут наслаждаться занятиями на свежем воздухе, это стало возможно после снятия первого этапа ограничений, введенных в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

– На первом этапе после снятия режима повышенной готовности проведение спортивных мероприятий не запланировано. Спортсмены будут тренироваться, набирая форму. Через месяц мы приступим к проведению соревнований регионального уровня. Ориентировочно еще через месяц Министерство спорта планирует начать проведение соревнований всероссийского масштаба, – рассказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что стало известно, когда в Тюмени могут заработать торгово-развлекательные центры и пункты общественного питания. О том, какие предприятия на сегодняшний день имеют право возобновить деятельность, а кому придется еще потерпеть, рассказал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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