Когда в Тюмени откроются детские лагеря?
Тюменцам рассказали, когда откроются детские лагеря. На сегодняшний день известно, что первую смену в загородных оздоровительных центрах региона отменили.
– Летняя оздоровительная кампания детей может начаться, исходя из эпидобстановки в регионе, с 20 июня. Предполагается, что этим летом продолжительность смены составит 14 дней, – сообщила президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вместе» Лариса Шилова.
По словам генерального директора АНО ОДООЦ «Ребячья республика», сотрудники, работающие с детьми, не будут покидать центры, все они будут регулярно сдавать тесты на COVID-19. Кроме того, у детей с собой должны быть результаты на коронавирус и справка об эпидокружении.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что спортивные объекты и учреждения начнут функционировать лишь после окончания режима повышенной готовности. А пока местные жители могут наслаждаться занятиями на свежем воздухе.
Об организации летнего отдыха детей в Тюменской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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