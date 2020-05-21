Когда в Тюмени откроются детские лагеря?

21 Май 2020 2020-05-21T14:25:38+03:00

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Тюменцам рассказали, когда откроются детские лагеря. На сегодняшний день известно, что первую смену в загородных оздоровительных центрах региона отменили.

– Летняя оздоровительная кампания детей может начаться, исходя из эпидобстановки в регионе, с 20 июня. Предполагается, что этим летом продолжительность смены составит 14 дней, – сообщила президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вместе» Лариса Шилова.

По словам генерального директора АНО ОДООЦ «Ребячья республика», сотрудники, работающие с детьми, не будут покидать центры, все они будут регулярно сдавать тесты на COVID-19. Кроме того, у детей с собой должны быть результаты на коронавирус и справка об эпидокружении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что спортивные объекты и учреждения начнут функционировать лишь после окончания режима повышенной готовности. А пока местные жители могут наслаждаться занятиями на свежем воздухе.

Об организации летнего отдыха детей в Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU