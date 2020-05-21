21 Май 2020 2020-05-21T11:40:13+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 мая 2020 года увеличилось на 11 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 мая 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 21 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 11 и составило 1278 человек.

За минувшие сутки 19 человек выздоровели (за весь период 570), 701 получает лечение, шесть пациентов находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), один ребенок (из общего числа заболевших), 161 человек в обсерваторе (из них один ребенок), 3 907 остаются под медицинским наблюдением, 2 371 находится на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 127 летальных исходов, полностью выздоровели 7289 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что спортивные объекты и учреждения начнут функционировать лишь после окончания режима повышенной готовности. А пока местные жители могут наслаждаться занятиями на свежем воздухе, это стало возможно после снятия первого этапа ограничений, введенных в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU