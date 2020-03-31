Коронавирус в Тюмени, последние новости на 31 марта 2020: пожилым тюменцам заблокировали транспортные карты

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 30 марта 2020 года. Пожилым тюменцам заблокировали транспортные карты.

– Выходные показали, что меры по разобщению людей не сработали. Люди продолжают посещать магазины, прогуливаются, очень много ездят на личном и общественном транспорте. Мы в тестовом режиме проверили поездки граждан 65+. На каждого пришлось более трех поездок. Либо вы нас не услышали, либо не до конца понимаете риски, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Позже директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени Игорь Фролов сообщил, что за прошедшие выходные пассажиропоток в областном центре существенно снизился, особенно это касается льготных категорий граждан. Среди людей пенсионного возраста от 65 лет и старше снижение составило до 90%, однако случаи использования карт все же имеются.

– Принято решение приостановить возможность использования льготных транспортных карт пенсионерами от 65 лет, – сообщил Фролов.

Подобные меры приняли и в Тобольске. Мэр города Максим Афанасьев призвал не унывать и не расслабляться.

«На фоне общего снижения пассажиропотока на 46% особого снижения по категории 65+ не наблюдается. Решение принято для того, чтобы обезопасить наших бабушек и дедушек. Показать им всю серьезность ситуации и всеми возможными способами ограничить передвижение по городу», – сообщил на своей странице в «Инстаграм» мэр Тобольска Максим Афанасьев.

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