2020-03-31T05:04:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 31 марта 2020: пожилым тюменцам заблокировали транспортные карты

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 31 марта 2020 года
Вадим Бегун
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 31 марта 2020 года.Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 31 марта 2020 года.Фото: Вадим Бегун
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 30 марта 2020 года. Пожилым тюменцам заблокировали транспортные карты.

– Выходные показали, что меры по разобщению людей не сработали. Люди продолжают посещать магазины, прогуливаются, очень много ездят на личном и общественном транспорте. Мы в тестовом режиме проверили поездки граждан 65+. На каждого пришлось более трех поездок. Либо вы нас не услышали, либо не до конца понимаете риски, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Позже директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени Игорь Фролов сообщил, что за прошедшие выходные пассажиропоток в областном центре существенно снизился, особенно это касается льготных категорий граждан. Среди людей пенсионного возраста от 65 лет и старше снижение составило до 90%, однако случаи использования карт все же имеются.

– Принято решение приостановить возможность использования льготных транспортных карт пенсионерами от 65 лет, – сообщил Фролов.

Подобные меры приняли и в Тобольске. Мэр города Максим Афанасьев призвал не унывать и не расслабляться.

«На фоне общего снижения пассажиропотока на 46% особого снижения по категории 65+ не наблюдается. Решение принято для того, чтобы обезопасить наших бабушек и дедушек. Показать им всю серьезность ситуации и всеми возможными способами ограничить передвижение по городу», – сообщил на своей странице в «Инстаграм» мэр Тобольска Максим Афанасьев.

В Тюменской области отрасли, которые более других пострадали от новой инфекции, на весь 2020 год освободят от уплаты налогов на имущество и транспортного налога. В оперативном штабе региона по профилактике коронавируса представили перечень сфер деятельности, которым положены послабления.

Тюменские следователи организовали доследственную проверку по сообщению средств массовой информации о количестве случаев заболевания коронавирусом в регионе. Стало известно, что эта информация не соответствует действительности.

Тюменские следователи организовали доследственную проверку по сообщению СМИ о количестве случаев заболевания коронавирусом. Фото - СК по Тюменской области.

Тюменские следователи организовали доследственную проверку по сообщению СМИ о количестве случаев заболевания коронавирусом. Фото - СК по Тюменской области.

На сегодняшний день все медицинские организации Тюменской области ориентированы на дистанционный формат оказания услуг. Это необходимо для минимизации личного обращения местных жителей в поликлинику. Тюменцам рассказали, как организована работа в этом направлении со льготными категориями граждан.

Автоинспекторы и сотрудники Роспотребнадзора выявляют на дорогах Тюмени нарушителей режима самоизоляции, Горожане, вернувшиеся из-за рубежа и не пробывшие на карантине положенные 14 дней, могут попасть в поле зрения ГИБДД: на них составят административный протокол.

Автоинспекторы выявляют на дорогах Тюмени нарушителей режима самоизоляции. Фото: Вадим Бегун

Автоинспекторы выявляют на дорогах Тюмени нарушителей режима самоизоляции.Фото: Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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