Коронавирус в Тюмени. Новости на 30 марта 2020 года: тюменцы продолжают гулять и ездить на автобусах

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 30 марта 2020 года. Тюменцы продолжают нарушать режим самоизоляции, гуляя по городу и разъезжая на общественном транспорте.

– Выходные показали, что меры по разобщению людей не сработали. Люди продолжают посещать магазины, прогуливаются, очень много ездят на личном и общественном транспорте. Мы в тестовом режиме проверили поездки граждан 65+. На каждого пришлось более трех поездок. Либо вы нас не услышали, либо не до конца понимаете риски, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Она заверила: транспортные карты у пожилых нарушителей самоизоляции заблокируют. Органам внутренних дел дано соответствующее предписание о наблюдении за теми, кто должен быть на самоизоляции. Кстати, штрафы за нарушение режима для тех, кто вернулся из-за границы, увеличили. Сейчас они составляют от 15 до 40 тысяч рублей, за повторное нарушение наказание увеличат. Если же нарушитель заразит кого-то, тогда наступит уголовная ответственность – вплоть до 5 лет лишения свободы.

Кузнечевских попросила более ответственно относиться к принятым мерам.

– Находитесь дома, ограничивайте себя в перемещениях, выбирайте ближайшие к дому аптеки и продуктовые магазины, соблюдайте дистанцию в очередях. Эти меры прописаны с условием опыта других стран, в том числе Китая и Италии, – отметила замгубернатора.

Она также сообщила последние данные о состоянии заболевших коронавирусом тюменцев, которые в настоящее время находятся в областной инфекционной больнице. Так, один горожанин чувствует себя хорошо, температуры у него нет. После всех манипуляций у него возьмут повторные анализы. У двух других больных состояние прежнее.

Также стало известно, что 21 человек в инфекционной больнице, за исключением трех, – это всё контактные. В обсерваторе 71 человек, у всех анализы отрицательные. В режиме самоизоляции – около пяти тысяч человек, они все были за пределами России и получили предписание. У всех возьмут повторный анализ на десятый день, как и положено.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 28 и 29 марта, первые выходные объявленной президентом нерабочей недели, тюменцы встретили празднично. Солнечная весенняя погода нашептала горожанам прогулки в скверах и парках, выезд на шашлыки и спортивные встречи. Не стали исключением ни стар ни млад, вопреки всем наставлениям властей, предупреждавших об опасности новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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