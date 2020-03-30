2020-03-30T16:34:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени. Новости на 30 марта 2020 года: тюменцы продолжают гулять и ездить на автобусах

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 30 марта 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 30 марта 2020 года.Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 30 марта 2020 года.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 30 марта 2020 года. Тюменцы продолжают нарушать режим самоизоляции, гуляя по городу и разъезжая на общественном транспорте.

– Выходные показали, что меры по разобщению людей не сработали. Люди продолжают посещать магазины, прогуливаются, очень много ездят на личном и общественном транспорте. Мы в тестовом режиме проверили поездки граждан 65+. На каждого пришлось более трех поездок. Либо вы нас не услышали, либо не до конца понимаете риски, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Она заверила: транспортные карты у пожилых нарушителей самоизоляции заблокируют. Органам внутренних дел дано соответствующее предписание о наблюдении за теми, кто должен быть на самоизоляции. Кстати, штрафы за нарушение режима для тех, кто вернулся из-за границы, увеличили. Сейчас они составляют от 15 до 40 тысяч рублей, за повторное нарушение наказание увеличат. Если же нарушитель заразит кого-то, тогда наступит уголовная ответственность – вплоть до 5 лет лишения свободы.

Кузнечевских попросила более ответственно относиться к принятым мерам.

– Находитесь дома, ограничивайте себя в перемещениях, выбирайте ближайшие к дому аптеки и продуктовые магазины, соблюдайте дистанцию в очередях. Эти меры прописаны с условием опыта других стран, в том числе Китая и Италии, – отметила замгубернатора.

Она также сообщила последние данные о состоянии заболевших коронавирусом тюменцев, которые в настоящее время находятся в областной инфекционной больнице. Так, один горожанин чувствует себя хорошо, температуры у него нет. После всех манипуляций у него возьмут повторные анализы. У двух других больных состояние прежнее.

Также стало известно, что 21 человек в инфекционной больнице, за исключением трех, – это всё контактные. В обсерваторе 71 человек, у всех анализы отрицательные. В режиме самоизоляции – около пяти тысяч человек, они все были за пределами России и получили предписание. У всех возьмут повторный анализ на десятый день, как и положено.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 28 и 29 марта, первые выходные объявленной президентом нерабочей недели, тюменцы встретили празднично. Солнечная весенняя погода нашептала горожанам прогулки в скверах и парках, выезд на шашлыки и спортивные встречи. Не стали исключением ни стар ни млад, вопреки всем наставлениям властей, предупреждавших об опасности новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантикулы: в первые выходные нерабочей недели тюменцы жарили шашлыки, гуляли в парках, беседовали на лавочках

Нерабочая неделя в Тюмени: семейный отдых, массовые прогулки в парках, бабули на лавочках (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт РАН: Для победы над коронавирусом надо изолировать 75 процентов населения
Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как не заразиться и почему одни люди могу быть заразнее других
Новости 24
В Тюмени отремонтируют перекресток улиц Ленина и Челюскинцев
Тобольским и тюменским пенсионерам заблокировали транспортные карты
«Оставил около дома гроб»: тюменка жалуется на угрозы со стороны экс-мужа
Тюменцам рассказали о режиме работы рынков на время карантина
Тюменцев приглашают на онлайн-конференцию «Подростки. Мотивация к учебе и сложности домашнего обучения»
Экс-министр здравоохранения Башкортостана спрогнозировал, как изменится мир после пандемии
Тюменец побил друга кочергой
МегаФон поддержит тюменцев в условиях карантина
Тюменцам рассказали, как уберечь детей от травм во время карантина
Тюменцы начали рабочую неделю на карантине с онлайн-зарядки
Автоинспекторы ловят на дорогах Тюмени нарушителей режима самоизоляции
Тюменцы смогут бесплатно посещать образовательные и культурные онлайн-платформы
Предприятия Тюменской области обязали трудоустраивать подростков
Тюменские льготники получают лекарства по двум направлениям
Более двух тысяч пожилых тюменцев нарушили режим самоизоляции
В Тюмени клещи отказались от самоизоляции и присасываются к горожанам