2020-03-30T08:39:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, какие тюменские предприятия освободят от налогов

Эти сферы признали наиболее пострадавшими от коронавируса
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменский бизнес, пострадавший от коронавируса, освободят от налогов. Фото - pixabay.com.Тюменский бизнес, пострадавший от коронавируса, освободят от налогов. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области отрасли, которые более других пострадали от новой инфекции, на весь 2020 год освободят от уплаты налогов на имущество и транспортного налога. В оперативном штабе региона по профилактике коронавируса представили перечень сфер деятельности, которым положены послабления.

Так, это авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, сфера культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.

Кроме того, послабления положены туристическим агентствам, гостиничному бизнесу, предприятиям общественного питания и осуществляющим организацию дополнительного образования и конференций и выставок, негосударственным образовательным учреждениям.

Также с список вышли организации, в чью сферу деятельности входит предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Моор рассказал, как в Тюменской области поддержат малый и средний бизнес из-за коронавируса

Предприниматели сэкономят более 3 млрд рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские следователи занялись фейками о коронавирусе
Стало известно, какие тюменские предприятия освободят от налогов
Тюменцам рассказали о непродовольственных товарах первой необходимости
Жильцы тюменского дома не смогли найти офис управляющей компании
Тюменцы узнали, как автобусы объедут закрытый участок улицы Менделеева
В центре Тюмени неизвестные спилили деревья на миллионы рублей
На улице Бабарынка в Тюмени отключат светофоры
Погода на 30 марта в Тюмени: воздух прогреется до +12
Тюменских работодателей познакомили с новыми требованиями трудового законодательства
В Голышманово объявлен фотоконкурс, посвященный победе в Великой Отечественной войне
В режиме самоизоляции тюменцам рекомендуют следить за своим питанием
В Тюменской области стартовал конкурс «Семья года»
Эксперт рассказал тюменцам, как лучше мыть автомобиль
Для тюменских школьников приготовили онлайн-марафон
Тюменцы стали чаще брать из приюта кошек и собак
В областной больнице № 1 города Тюмени нет больных коронавирусом
Игорь Чудиновских – об ипотеке и турах на отдых в условиях пандемии
Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать газетные киоски с 29 марта по 5 апреля 2020 года
Тюменские производители поставляют товары в более чем 100 стран мира