Стало известно, какие тюменские предприятия освободят от налогов
В Тюменской области отрасли, которые более других пострадали от новой инфекции, на весь 2020 год освободят от уплаты налогов на имущество и транспортного налога. В оперативном штабе региона по профилактике коронавируса представили перечень сфер деятельности, которым положены послабления.
Так, это авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, сфера культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
Кроме того, послабления положены туристическим агентствам, гостиничному бизнесу, предприятиям общественного питания и осуществляющим организацию дополнительного образования и конференций и выставок, негосударственным образовательным учреждениям.
Также с список вышли организации, в чью сферу деятельности входит предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Александр Моор рассказал, как в Тюменской области поддержат малый и средний бизнес из-за коронавируса
Предприниматели сэкономят более 3 млрд рублей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»