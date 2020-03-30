Стало известно, какие тюменские предприятия освободят от налогов

30 Март 2020 2020-03-30T08:39:36+03:00

Тюменский бизнес, пострадавший от коронавируса, освободят от налогов. Фото - pixabay.com.

Эти сферы признали наиболее пострадавшими от коронавируса

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В Тюменской области отрасли, которые более других пострадали от новой инфекции, на весь 2020 год освободят от уплаты налогов на имущество и транспортного налога. В оперативном штабе региона по профилактике коронавируса представили перечень сфер деятельности, которым положены послабления.

Так, это авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, сфера культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.

Кроме того, послабления положены туристическим агентствам, гостиничному бизнесу, предприятиям общественного питания и осуществляющим организацию дополнительного образования и конференций и выставок, негосударственным образовательным учреждениям.

Также с список вышли организации, в чью сферу деятельности входит предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

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ИСТОЧНИК KP.RU