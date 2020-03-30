Тюменские следователи занялись фейками о коронавирусе

30 Март 2020 2020-03-30T09:59:26+03:00

Тюменские следователи проводят проверку по факту очередного фейка на тему коронавируса. Фото - СК по Тюменской области.

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Тюменские следователи организовали доследственную проверку по сообщению средств массовой информации о количестве случаев заболевания коронавирусом в регионе. Стало известно, что эта информация не соответствует действительности.

– Следователи проверят доводы, изложенные в информации СМИ, установят личности тех, кто распространяет ложную информацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее в оперативном штабе региона по профилактике коронавируса заявили, что распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что в области больше заболевших новой инфекцией, чем пишут СМИ, не соответствует действительности и носит фейковый характер.

– На сегодняшний день в Тюменской области по-прежнему двое заболевших, оба продолжают лечение в областной инфекционной клинической больнице, их состояние стабильно, – заверили в оперштабе.

Там напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность. Нарушителя могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU