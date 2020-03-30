Тюменские льготники получают лекарства по двум направлениям

30 Март 2020 2020-03-30T11:03:07+03:00

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На сегодняшний день все медицинские организации Тюменской области ориентированы на дистанционный формат оказания услуг. Это необходимо для минимизации личного обращения местных жителей в поликлинику. Тюменцам рассказали, как организована работа в этом направлении с льготными категориями граждан.

– Для пожилой категории населения мы разрабатываем и уже реализуем схему, которая предполагает взаимодействие со службой департамента соцразвития. В этом случае поликлиника выписывает пациенту рецепт, обзванивает его и сообщает о том, что препарат будет доставлен на дом. Департамент соцразвития уже определил круг специалистов, которые получают льготные лекарственные препараты в аптеке, и доставляют гражданину на дом, – сообщил начальник управления департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков.

По второму направлению управление пытается ориентироваться на электронный рецепт. В этом случае поликлиника также формирует у себя список граждан, у которых заканчиваются лекарственные препараты, обзванивает их с сообщением, что они могут получить льготные лекарства без очного обращения в поликлинику, а сразу обращаясь в аптечные пункты по выдаче лекарственных препаратов.

– По всем вопросам можно обратиться в колл-центр поликлиники. У всех льготников есть контактные телефоны отделов, которые выписывают лекарства, – резюмировал Немков.

Льготные лекарства, не выходя из дома.Комментарий начальника управления департамента здравоохранения Тюменской области Алексея Немкова

ИСТОЧНИК KP.RU