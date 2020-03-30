2020-03-30T15:50:33+03:00
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Тобольским и тюменским пенсионерам заблокировали транспортные карты

Таким образом, власти хотят обезопасить пожилых людей
Вадим Бегун
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Тобольским пенсионерам заблокировали транспортные карты. Фото - pixabay.com.Тобольским пенсионерам заблокировали транспортные карты. Фото - pixabay.com.
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Тобольские пенсионеры старше 65 лет временно не смогут пользоваться транспортными картами. Решением штаба их действие приостановили: общественный транспорт остается местом повышенных рисков.

«На фоне общего снижения пассажиропотока на 46% особого снижения по категории 65+ не наблюдается. Решение принято для того, чтобы обезопасить наших бабушек и дедушек. Показать им всю серьезность ситуации и всеми возможными способами ограничить передвижение по городу», – сообщил на своей странице в «Инстаграм» мэр Тобольска Максим Афанасьев.

Фото со страницы в "Инстаграм" Максима Афанасьева.

Фото со страницы в "Инстаграм" Максима Афанасьева.

Глава города отметил, что главным методом поддержки пожилых горожан сейчас является волонтерская помощь. Он отметил, что заявке добровольцы доставят продукты и лекарства, помогут в других бытовых вопросах. Нужно всего лишь позвонить по номеру телефона 24-12-00. «Не расслабляемся, следуем рекомендациям и не унываем!», – резюмировал мэр.

Подобное решение приняли и тюменские власти. Стало известно, что за прошедшие выходные пассажиропоток в областном центре существенно снизился, особенно это касается льготных категорий граждан. Среди людей пенсионного возраста от 65 лет и старше снижение составило до 90%, однако случаи использования карт все же имеются.

- Принято решение приостановить возможность использования льготных транспортных карт пенсионерами от 65 лет, – сообщил Игорь Фролов, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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