Автоинспекторы ловят на дорогах Тюмени нарушителей режима самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T12:34:43+03:00

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Автоинспекторы и сотрудники Роспотребнадзора выявляют на дорогах Тюмени нарушителей режима самоизоляции, Горожане, вернувшиеся из-за рубежа и не пробывшие на карантине положенные 14 дней, могут попасть в поле зрения ГИБДД: на них составят административный протокол.

Списки тех, кто получил предписание от главного санитарного врача об обязательной самоизоляции, сопоставили с базой данных ГИБДД. Так, если автомобиль человека на карантине объявляется на улицах города, его останавливают.

– За первое нарушение составляется протокол об административном правонарушении и передается в суд. В случае повторного задержания домашнюю самоизоляцию заменят на принудительную в медицинском учреждении, – сообщили в оперативном штабе региона по профилактике коронавируса Тюменской области.

Жителей региона призывают быть ответственными и не подвергать риску здоровье окружающих, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU