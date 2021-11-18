Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 19 ноября 2021 года: отвечаем на вопросы о вакцине

Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы о вакцине и её «пропускной» способности. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 335 и составило 76 984 человека, 10 человек скончались (всего – 2 621 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 335 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 76 984), 146 человек выздоровели (за весь период – 60 412), 32 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 795 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 824 718 человек, полный курс прошли 694 962.

С 8 ноября в Тюменской области введена система QR-кодов. Это значит, что попасть в некоторые организации можно только привитым гражданам. В связи с этим находчивые тюменцы, имеющие QR-код, стали предлагать невакцинированным землякам услуги курьера, для которого попасть в здание и совершить покупку вовсе не проблема. «Комсомольская правда» – Тюмень» узнала у сотрудников полиции, насколько подобные действия правомерны и что может грозить таким предприимчивым горожанам.

В Тюмени и Тюменской области действует антиковидный режим, при котором допуск в различные учреждения разрешается только с тем условием, что поставлена прививка от COVID-19. С 3 декабря правила и вовсе ужесточатся: кафе, рестораны и объекты развлечения, в том числе и аквапарк, термальные источники, можно будет посещать только при наличии QR-кода или справки о медотводе от прививок. Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы о вакцине и её «пропускной» способности.

Жителям Тюмени консультанты помогут получить QR-коды. С вчерашнего дня, 18 ноября, 45 добровольцев приступили к работе в 11 центрах вакцинации от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 37 374 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 251 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 414 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 219 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 260 335 летальных исходов, выздоровели 7 919 250 человек.