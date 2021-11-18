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Здоровье18 ноября 2021 8:46

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 ноября 2021 года: умерли 10 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 18 ноября 2021 года
Сергей Швецов
Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 18 ноября увеличилось на 10 человек.

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 18 ноября увеличилось на 10 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 18 ноября увеличилось на 10 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 621 человек.

За последние сутки в России выявлено 37 374 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 251 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 414 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 219 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 260 335 летальных исходов, выздоровели 7 919 250 человек.