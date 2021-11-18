Жителям Тюмени консультанты помогут получить QR-коды. Фото - mknc.ru.

Жителям Тюмени консультанты помогут получить QR-коды. С сегодняшнего дня, 18 ноября, 45 добровольцев приступили к работе в 11 центрах вакцинации от COVID-19.

Волонтеры подскажут, как установить приложение «Госуслуги», если его нет на телефоне, помогут распечатать бумажную версию сертификата. Также они расскажут, когда приходит QR-код, где его искать, как он действует, а также помогут сохранить его в телефоне, чтобы всегда был под рукой.

Отметим, что сейчас во всех регионах УрФО QR-коды можно получить в печатном варианте. Соответствующее поручение дал полномочный представитель президента Владимир Якушев.

Кстати, в МФЦ выдают бумажные сертификаты по новой форме, утвержденной Минздравом России. В обновленных документах указаны QR-коды, персональные данные и информация о прививке (а также перенесенной болезни или противопоказаниях), передает «МегаТюмень».