Среди всех 23 205 случаев заболевания коронавирусом в регионе с начала пандемии 78% приходится на Тюмень. Об этом накануне сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Она также пояснила, что за год в области выявлено 52 очага с числом пострадавших около 1 500 человек и более 7 500 контактных.На сегодняшний день суточный показатель заболеваемости составляет 10,3 на 100 000 населения, коэффициент распространения – 0,95, что свидетельствует о снижении темпов распространения коронавируса. По этим показателям регион входит в число лучших среди субъектов РФ.Галина Шарухо напомнила, что регион один из первых встретил COVID-19 в России.– 31 января 2020 года Тюменская область одной из первых встретилась с коронавирусом и приобрела опыт организации противоэпидемиологических мероприятий. В начале февраля 2020 года была проведена оценка готовности лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель». После принятия решения развертывания обсерватора началась подготовка «Градостроителя» к приему на его базе граждан из города Ухань провинции Хубэй Китайской Народной Республики, – напомнила Галина Шарухо.Тогда же был создан оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области, которую возглавил губернатор региона Александр Моор. 4 февраля специалисты проверили «Градостроитель» на готовность принять гостей из Китая на двухнедельный карантин.– И 5 февраля 2020 года в аэропорту Рощино мы встречали два самолета с 144 пассажирами из города Ухань. Всех прибывших разместили в карантин, заболевших за это время не было, все прошло благополучно. Нам пришлось с чистого листа разворачивать все мероприятия, поскольку требований не было, – напомнила глава регионального Роспотребнадзора.Она напомнила, что первые завозные случае в Тюмени появились в марте, но до апреля это были единичные случаи. С начала марта эпидмониторинг заболеваемости жителей Тюменской области проводится ежедневно, заявила Галина Шарухо. Она также напомнила, что в регионе продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Более тысячи человек уже привились вакциной «Спутник V». Ожидается поставка первого транша вакцины «ЭпиВакКорона». У тех, кто участвует в клинических испытаниях этой вакцины, осложнений не зарегистрировано.– Как только появится возможность привиться, я всем это настоятельно рекомендую, – подытожила главный санитарный врач Тюменской области.Дополним, что на сегодняшний день показатель заболеваемости ОРВИ на 2,6% ниже недельного эпидпорога. Случаи гриппа не регистрируются.