Няню-убийцу, которая зверски расправилась с младенцем в Тюменской области, отправили в психиатрическую лечебницу
Убийце шестимесячного младенца Виктории Айметдиновой, которая похитила, унесла в лес, задушила и сожгла полугодовалого младенца, вынесли приговор. Девушка признана невменяемой и, как следствие, освобождена от уголовной ответственности. Через десять дней, после вступления в силу постановления суда, Айметдинову перевезут в специализированную лечебницу, где она будет получать психиатрическую помощь.
Няню-убийцу ведут на заседание суда, где ей вынесут приговор.Ирина Ромашкина
Сидела в клетке
В Заводоуковский районный суд Викторию завели 17 марта в 10-45: привезли на полицейском «бобике», под конвоем сопроводили в здание суда, сразу – в зал и посадили в клетку. Там она дожидалась, когда придут все участники судебного процесса, в том числе и отец убитого младенца – Игорь Гафнер.
– Плохо живем. Постоянно вечерами плачем. Тяжело забыть, оно никак не забывается. У жены постоянно головные боли. Это ужасная трагедия, – рассказал он журналистам.
Преступнице дали последнее слово - она молила о прощении, ревела, винила себя в содеянном.
- Я отчаянно прошу у вас прощения. Если бы можно повернуть время назад, чтобы не допускать такой ситуации. Простите меня, если можете, ради Бога. Я за себя не переживаю, я переживаю за вас. Мне сложно. Я виню себя. Но поделать ничего не могу. Простите меня, пожалуйста, если можете. Я не специально, - выкрикивала нянечка.
Няня-убийца из Заводоуковска просит прощения
Отец Богдана вышел из зала с осунувшимся видом, подавленный, с красными от слез глазами.
– Я не верю ей. Она говорит, что не соображала. А как она собирала все эти вещи, все складывала – она же соображала, что делала. Как нет-то? Вещи взяла и теплые, и кроссовки, и все взяла. Взяла мои вещи, чтобы собаки след не взяли. А иначе как это рассудить? Она молила о прощении. Но как можно такое простить? Нет прощения, – заявил Игорь.
На вынесение приговора в зал суда позволили войти журналистам. В клетке стояла Айметдинова. Назначенный государством защитник на оглашение приговора не прибыл. Рядом с потерпевшим приговор заслушала законный представитель подсудимой – его назначают лицам, которым назначаются принудительное психиатрическое лечение. Суд постановил освободить Викторию Айметдинову от уголовной ответственности за преступление, совершенное ею в состоянии невменяемости.
Оглашение приговора Виктории Айметдиновой
– На суде допрашивали экспертов, которые проводили в отношении нее экспертизу. Ни у меня, ни у суда не возникло сомнений в их доводах, – сказал Заводоуковский межрайонный прокурор, старший советник юстиции Сергей Малышев. – Суд вынес постановление на основании представленных обвинением доказательств: освободил ее от уголовной ответственности и назначил ей меры медицинского характера. То есть она будет лечиться в принудительном порядке. Сроки определят медицинские работники. Это будет очень длительный срок лечения, какого-то конкретного срока пока никто не обозначает. Все будет зависеть от ее состояния здоровья.
С решением не согласен
Заводоуковская прокуратура с решением судьи согласна, зато не согласен с ним папа малыша. Игорь Гафнер теперь уповает на справедливость судьбы.
- Мягкое решение. С решение суда я не согласен. Эксперты все решили так. Пусть лечат. Может быть, ее накажут там, – сказал отец убитого малыша.
Отец убитого малыша Игорь Гафнер прокомментировал решение суда.Ирина Ромашкина
Напомним, днём 24 сентября 2019 года Айметдинова осталась нянчиться с малышом по просьбе его родителей, в доме по ул. Северной в Заводоуковске. Родители доверили Виктории Богдана, как уже бывало – дело житейское. Разве что-то могло случиться? Ребенок ее знает, родители тоже, девушка была вхожа в дом.
Приговор Айметдиновой 17.03.2020.Ирина Ромашкина
Пока мама и папа Богдана находились на похоронах близкого человека, нянечка взяла малышу комбинезон, зачем-то прихватила одежду отца ребенка и жуткое снаряжение для странного ритуала. В частности, в деле числится медицинская маска с приклеенными к ней волосами, а также черный пакет для мусора, в котором нашли мертвого ребенка. При вынесении приговора список предметов душегубки суд постановил уничтожить. Родителям Богдана при их желании выдадут оставшиеся от малыша ползунки.
Поговаривают, что Айметдинова давно «шепталась» с голосами в голове и сообщала о том людям. Правда, всерьез эти «звоночки» никто не воспринимал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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