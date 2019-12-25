Няню-похитительницу, убившую грудничка под Тюменью, признали невменяемой

Весть о жестоком убийстве 5-месячного Богдана осенью текущего года потрясла всю Россию. Малыша лишила жизни его няня, но вместо нар она отправится на больничную койку. Рассказываем почему.

Нашли в лесу с мертвым младенцем

Три месяца назад всю Тюменскую область облетела новость: в семье Гафнер из города Заводоуковска пропал 5-месячный сын Богдан. В похищении подозревают Викторию Айметдинову.

Родители малыша не первый раз оставляли сынишку под присмотром девушки, которая три года встречалась со старшим братом Богдана. Молодые люди расстались, однако Виктория часто навещала семью Гафнер и нянчилась с ребенком.

Днем 24 сентября чета Гафнер отправилась на похороны, и попросили пару часов приглядеть за ним Вику. По возвращению супруги не застали дома ни девушки, ни сынишки. Взволнованные родители обратились в полицию. К поискам малыша подключились правоохранительные органы, кинологи, сотрудники МЧС, поисковики, волонтеры и все неравнодушные тюменцы. Ребенка искали больше сотни людей, надеясь найти его живым и невредимым. Чуда не произошло. Спустя сутки в лесополосе кинологи обнаружили Вику со страшным пакетом в руках. В нем лежало истерзанное тельце малыша Богдана.

Зачем она это сделала?

«Решила отомстить бывшему парню, убив его братишку», «мечтала прославиться» - такими версиями пестрели заголовки СМИ в попытках понять, зачем молодая девушка решилась на страшное убийство ни в чем неповинного младенца. Удалось выяснить, что ранее бывшая подруга старшего сына семьи Гафнер уже была судима в городе Муравленко. 28 февраля 2014 года Викторию признали виновной в нанесении побоев из хулиганских побуждений и назначили ей в качестве наказания исправительные работы.

Накануне зверского убийства в соцсетях девушка рассказывала, что вскоре она станет известной на всю страну. Знакомые тогда не предполагали, каким жутким способом она добьется славы.

После задержания Виктория была заключена под стражу. Следователи несколько месяцев скрупулезно выясняли, как она решилась на такое тяжкое преступление.

…Осталась с малышом вдвоем, тепло одела, взяла на руки и ушла с ним в лес, где убила его, и осталась рядом с его телом в лесу… Многое не вязалось у стражей порядка в тактике ее действий. Тайну поступка няни раскрыли медики.

Она невменяема

Три месяца заключения для убийцы младенца Виктории Айметдиновой завершились. Девушка, которая принесла ни с чем несравнимое горе в семью Гафнер, будет отправлена на принудительное лечение. Следствие завершено.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» в СКР по Тюменской области сообщили следующее:

- Завершено расследование уголовного дел в отношении 23–летней тюменки, обвиняемой в похищении заведомо несовершеннолетнего, и в убийство малолетнего, сопряженное с похищением. В ходе предварительного следствия в отношении нее была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой выяснилось, что она страдает психическим расстройством «параноидной шизофренией, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии», поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой. В настоящее время представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении, - рассказал собеседник.

Он также добавил, что Виктория Айметдинова, убившая грудничка, будет направлена на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

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Семья Виктории была неполной. Лет десять назад из семьи ушёл отец, Роберт Айметдинов. Братьев и сестёр у неё не было. Девушка с мамой жила в Муравленко (подробнее).

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